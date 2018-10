Pilar Rubio responde al "personaje" de Juanma Castaño: "¿Se levanta él por las noches?" Ecoteuve.es 5/10/2018 - 11:33 0 Comentarios

El periodista de COPE sí aseguró en antena haberse pasado "noches en vela"

Juanma Castaño ha protagonizado la polémica de la semana en el sector al afirmar en El Partidazo de COPE que los "futbolistas no pueden levantarse por las noches a cuidar de sus hijos". Una opinión que, el periodista insistió en que no se refería al "descanso en el deporte de élite", sin entrar en la guerra de sexos.

"La frase es carne pura de tuit viral", reconoció el propio Castaño. Pues, como era de esperar, sus declaraciones han generado una gran controversia. Este jueves, Pilar Rubio, mujer de Sergio Ramos y madre de tres hijos, se hizo eco de lo que dijo el periodista de #Vamos en un evento.

"Me acaban de comentar las declaraciones de ese personaje y no sé, no tengo mucho que opinar, no me voy a pronunciar", empezó diciendo la colaboradora de El hormiguero. "Yo lo que me gustaría es saber si Juanma Castaño se levanta por las noches a cuidar de sus hijos, esa sería la pregunta. Lo que hagan los futbolistas o cada uno en su casa se queda para la intimidad, son cosas personales que no voy a explicar aquí, La pregunta hay que rebotársela a él. No entro a valorar".

Horas antes, Castaño afirmó en COPE lo siguiente: "Muchos que se llevan las manos a la cabeza se piensan que yo no he pasado noches en vela. Yo me he pasado muchas y muchas en urgencias. No quiero pensar si yo hubiera tenido que jugar un Madrid-Barça. Me caigo rendido". Seguramente, Pilar Rubio no escucharía estas declaraciones.

Por último, Pilar aseguró que tanto ella como el capitán del Real Madrid y de la Selección Española se organizan "como buenamente podamos". "Nuestras profesiones son muy importantes pero en ningún momento interfieren en cuidar de nuestros hijos".

