El regreso de Esperanza Aguirre a Telemadrid acaba en combate de alta tensión: "Sois anti-PP"

La expresidenta dice que "no ve" la cadena y acaba pidiendo la hora: "Tengo cosas que hacer"

Sobre Rato: "Me da pena. No sé si las cárceles están para 90.000 euros que se han devuelto"

No ha defraudado. El regreso de Esperanza Aguirre a un plató de Telemadrid tres años después de su última visita ha acabado con bronca por las preguntas que se le han hecho y una acusación: "Sois anti-PP". Después de 40 minutos de entrevista -lo pactado era media hora- la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido la hora -"tengo muchas cosas que hacer"- aunque ha aguantado 12 minutos más.

Esperanza Aguirre se ha sentado este viernes en la mesa de debate de Buenos días Madrid, el programa despertador de la cadena autonómica madrileña. La última vez que pisaba un estudio de la casa fue en octubre de 2015, cuando era concejal de Ayuntamiento de la capital. Sí participó hace unos meses en una conexión en directo que también acabó mal, con reproches a otro programa de la emisora pública.

Las preguntas que le ha hecho la presentadora, Verónica Sanz, y los colaboradores no han gustado nada a una correosa Aguirre, que ha entrado en el cuerpo a cuerpo muy molesta. "Solo me pregunta por cosas que pueden molestar al PP. Pregúntame por otros temas, como Pedro Sánchez".

"La escaleta de este programa es anti-PP", ha espetado. A continuación, ha recordado que hace unos días un colaborador de ese espacio se marchó en directo quejándose de los temas que se trataban. Asimismo ha lamentando haber "caído" en la invitación para acudir a la entrevista. "Me escriben unos mensajes tan cariñosos que al final caigo y vengo". En cualquier caso, ha reconocido que "me divierte el combate. Me pone".

No ha sido solo una las veces que Aguirre, en plena forma en el cara a cara con los periodistas, ha reprochado las preguntas que se le han hecho. "Esto es un combate dialéctico anti-PP", ha insistido de nuevo a la presentadora. "Coja su escaleta y mire al mismo tiempo las portadas de los periódicos de hoy. Verá que en ningún sitio sale lo que me habéis preguntado aquí", ha continuado la política retirada. "¡Es el colmo!".

Verónica Sanz se ha defendido: "Nosotros entramos a trabajar a las 4:00 de la madrugada. Cuando usted quiera, le invitamos a que haga la escaleta con nosotros". "Verá que abrimos el programa temas de todo tipo, también con la tesis de Pedro Sánchez...", ha continuado la periodista. "A mí nadie me ha preguntado a quién voto para entrar a trabajar en esta cadena".

En el programa se han abordado diversos temas, como Cataluña, Aznar, la Ciudad de la Justicia de Madrid o Rodrigo Rato. Sobre este último ha dicho que le da "mucha pena". "No sé si las cárceles están para 90.000 euros que además se han devuelto".

La entrevista estaba programada para que durase media hora, entre las 8.30 y las 9.00. A las 9.05 Aguirre ha empezado a pedir la hora. "Me tengo que ir. No sabes tú la cantidad de cosas que tengo que hacer".

Para terminar, con 12 minutos de "regalo", Sanz le ha preguntado si es espectadora de "la nueva Telemadrid". "La verdad es que no". "Pues debería ver este programa todos los días", ha contestado la periodista. "Tengo que llevar a mis nietos al colegio". Cuando la entrevista ya se había dado por concluida, Aguirre se ha levantado y se ha despedido de los colaboradores con la petaca del micro en la mano: "Esto me lo llevo ¿eh?".

