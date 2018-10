La audiencia de 'GH VIP' nomina a Omar Montes por incitar a Asraf a acostarse con Miriam estando ebria Ecoteuve.es 5/10/2018 - 0:53 0 Comentarios

El cantante hizo un comentario que ha recibido un aluvión de críticas

GH VIP dejó en manos de la "audiencia soberana" el castigo a Omar Montes por su comportamiento en la noche de este miércoles, cuando hizo un comentario absolutamente reprochable a Asraf sobre Miriam tras una fiesta en la que la peruana acabó ebria.

Con un 83% de los votos, el público decidió castigar a Omar con una nominación disciplinaria por sugerir a Asraf que se metiese en la cama con Miriam.

Todo sucedió el miércoles por la noche tras una fiesta que celebraron los concursantes en la casa de Guadalix de la Sierra. "Túmbate con ella, gilipollas. Que ella quiere...", le dijo haciendo gestos obscenos. En ese momento Asraf estaba intentando que Miriam se metiese en la cama y la estaba arropando.

"Tú estás mal. No me van esas cosas", contestó el Mister Universo a lo que Omar replicó: "¿Qué cosas? ¿no te gustan las chicas o qué, hermano? Te estoy diciendo que te tumbes con ella". "Que va. Ha discutido con todos. Quiero que descanse... que no busque líos", zanjó Asraf.

Los espectadores del reality pidieron su expulsión disciplinaria. GH VIP lo dejó en manos de la audiencia, que no tuvo dudas en nominar a Omar.

Además de Omar, esta semana están nominados Asraf, Miriam y Verdeliss.

