Rupaul se declara fan de Ricky ('OT 2017') tras verle travestido en la Academia: "Me puedo morir"

Operación Triunfo organizó este miércoles una fiesta ochentera en El Chat que emitió La 1 tras la segunda gala del talent musical de TVE. Para ello, concursantes, profesores y Roberto Leal se disfrazaron para caracterizarse como famosos cantantes y artistas de la época.

Noemí Galera y Ricky, presentadores del espacio nocturno de TVE, se metieron en la piel de Pimpinela intercambiándose los roles de género que se les presuponían. Así pues, el balear decidió imitar a la italiana Lucía Galán y tras la emisión del programa, compartió una imagen suya en Twitter preguntándole en tono de broma a RuPaulsi todavía seguía abierto el casting de la próxima edición de RuPaul's Drag Race.

Lo que no esperaba Ricky es que RuPaul se animaría a contestarle y, mucho menos, que le confesara que le había estado viendo la noche anterior por televisión. "¡Maravilloso!", le piropeó el estadounidense. Ricky apenas pudo articular palabra: "Me puedo morir ya y habré ganado en la vida", respondió el concursante de OT 2017.

Saw you last night on TV in Spain!

Gorgeous! XORU https://t.co/xHVjiKZ4KA