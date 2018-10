La brutal bronca de Ángel Garó con Aurah Ruiz en 'GH VIP 6': "No me trates como una fulana" Ecoteuve.es 4/10/2018 - 18:08 4 Comentarios

Un yogur provoca el enfrentamiento entre el humorista y la extronista

Ángel Garó y Aurah Ruiz han acabado a gritos en de GH VIP con un yogur como el detonante de la bronca. Al parecer, la ex de Jesé Rodríguez había escondido el lácteo en un armario causando el enfado del humorista, el encargado de la cocina.

El comportamiento de la extronista de MyhyV ha colmado la paciencia a Garó: "Ella se lo pasa por el forro". "Si tú estás nervioso por tus cosas la pagas por otro lado", se ha desahogado en el confesionario. "No puede ser una lucha constante de un padre con sus hijos, que tengo 53 años".

Más tarde, Ángel se enfadaba más cuando ha visto a Aurah dar su versión de los hechos al resto de compañeros de la casa: "No, no ha sido así, no te hagas la suave, yo no me he alterado. No me interesa lo que te metas por tu cuerpo".

Aurah ha pasado de él y le ha pedido que no lo gritara, provocando aun más la desesperación del cómico: "Oye, a mí no me trates como una fulana".

