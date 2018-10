Aluvión de críticas a Omar Montes por sugerir a Asraf que se metiera en la cama con Miriam Ecoteuve.es 4/10/2018 - 17:29 5 Comentarios

Los espectadores de 'GH VIP 6' piden su expulsión disciplinaria de forma inmediata

Omar Montes ha copado todos los titulares de GH VIP 6 desde que la semana pasada entrara en la casa de Guadalix de la Sierra como concursante de pleno derecho. Horas después de dejar a Chabelita en directo, el cantante se acostaba con Techi, la mejor amiga de Isa.

Este miércoles, Omar se puso, de nuevo, en el centro de la polémica, a raíz de un reprochable comportamiento que tuvo después de que los concursantes celebraran su propio Oktoberfest alemán.

Así las cosas, el cantante sugirió a Asraf que se metiera en la cama de Miriam, que estaba ebria. "Túmbate con ella, gilipollas. Que ella quiere...", le dijo haciendo gestos obscenos.

"Tú estás mal. No me van esas cosas", contestó el Mister Universo a lo que Omar replicó: "¿Qué cosas? ¿no te gustan las chicas o qué, hermano? Te estoy diciendo que te tumbes con ella". "Que va. Ha discutido con todos. Quiero que descanse... que no busque líos", zanjó Asraf.

Los espectadores del reality han pedido su expulsión disciplinaria. Por su parte, El Gato Encerrado, escribió lo siguiente en su última publicación: "No cabe la broma porque se trata de actitudes censurables ante las que esta sociedad debe mostrar tolerancia cero":

Y luego por otro lado tenemos a Techi y sus techadas ...

No vaya a ser que Miriam se quiera tirar a Omar eh! no vaya a ser!#GHVIP3O #VIPDirecto pic.twitter.com/DaYfh1Tcb4 — ¿? (@tumiradailamia) 4 de octubre de 2018

