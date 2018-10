Alfonso, sobre su aplastante expulsión en 'OT': "Sabela es de Galicia y yo soy venezolano" Adrián Ruiz 4/10/2018 - 15:36 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al primer eliminado de la nueva edición del talent

"¿Cómo voy a ser machista si soy gay? La mujer es lo más preciado del mundo", defiende

"El sonido de la gala lo vi fenomenal, hubo un pequeño fallo, pero nada puede ser perfecto", dice

Alfonso se convirtió este miércoles en el primer expulsado de OT 2018. La audiencia decidió que fuera Sabela quien continuara su formación en la Academia por un 78,8% de los votos, uno de los porcentajes más abrumadores de la historia del talent. Apenas unas horas después de la segunda gala del programa, el cantante intenta esclarecer los motivos de la gran diferencia de apoyo con su compañera.

"Yo lo tenía claro. Mi compañera Sabela es de Galicia y yo soy venezolano, llevo solo tres años en España. Si es por votación y las votaciones solo son en España, obviamente la gente va a votar más a Sabela. A mí me conoce muy poca gente", dice a ECOTEUVE.ES Alfonso, que acepta que no se pueda votar desde el extranjero porque es "una norma" del formato.

¿Cómo has afrontado esta expulsión?

Estoy pensativo. Me hace falta estar con mis compañeros en la Academia, pero estoy muy feliz por lo que está pasando fuera. No sabía que había tanta gente apoyándonos. Hay muchísimo movimiento y estoy muy emocionado.

¿Cómo te has visto en la gala con esa versión de All of me?

Me sentí bien cantándola porque es una versión que yo ya había hecho anteriormente. Lo hice porque el jurado cuando me nominó también quería ver otra cosa, una balada o algo más que moverme. Canciones baladas me sé muy pocas y esa fue la primera que se me ocurrió. También cuando te nominan, inmediatamente te dicen qué quieres cantar y una vez la sueltas, ya no puedes cambiarla. Me sentí un poco inseguro, pero como la había elegido ya pues tiré para adelante.

Si te hubieran dado la oportunidad, ¿la habrías cambiado?

Sí, pero de cambiarla, lo hubiera hecho por Calypso o alguna de ese estilo y hubiera vuelto a ese bucle. Era esa y punto.

Manu Guix ha sido muy duro valorando en Twitter tu actuación. ¿Estás de acuerdo con sus palabras?

Sí, tiene razón. Esa versión la hice yo traduciéndola en Internet con lo que pude y luego cambié algunas palabras. Quizá no tenga yo el mismo poder para escucharlo y entenderlo que tiene él, que es un profesional. A mí me pareció medianamente bien hace dos años cuando lo hice. Se lo propuse a los profesores y él me planteó cambiar algunas palabras que no sonaban bien. Él es un maestro y obviamente había que hacerle caso. Todos los consejos que me dio, yo los recibí.

¿Crees que te ha perjudicado tener un estilo musical muy definido?

Creo que había mucho público que estaba contento con la oportunidad, porque en OT nunca se había visto algo igual. Yo canto de todo. Lo que más me gusta es la música latina, pero canto de todo y creo que eso fue lo que vio el programa en mi en cada casting. Lo mismo te canto una de Luis Fonsi lenta que una de Luis Fonsi rápida. Vieron esa versatilidad en mí. Luego cuando entras a la Academia, las cosas cambian por completo. Hay que entrar para entenderlo.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido al entrar en la Academia?

El estar aislado por completo. Es impactante. Desde fuera no se ve igual y cuando lo vives, es brutal. Van pasando las noches, el tiempo y cuando te quitas el micrófono para dormir eres consciente de que lo llevas puesto. Entras a la habitación y te desahogas y lloras. Es un momento muy emocional y lo que me ha marcado es eso: llevar el micrófono todo el día. Es muy complicado.

¿Te ha dolido ser expulsado con ese porcentaje de votos?

No, yo lo tenía claro. Si hablamos de mi compañera Sabela, ella es de Galicia y yo soy venezolano, llevo solo tres años en España. Si es por votación y las votaciones solo son en España, obviamente la gente va a votar más a Sabela. A mí me conoce muy poca gente.

Entonces, ¿crees que te ha perjudicado que la app no permita votos que procedan de fuera de España?

Es que es lo que hay, si es una normativa que tiene el programa, yo no puedo cambiarlo. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad y no lo veo como una traba para continuar.

Pese a ser expulsado, tienes opciones de representar a España en Eurovisión. ¿Te gustaría?

De querer... quiero. ¿Poder? Tengo que trabajar mucho. Es muy complicado y yo ya tengo una favorita para Eurovisión y es Noelia.

¿Con qué estilo irías a Eurovisión si te eligieran?

Yo iría con mi rollo. Algo rápido, una canción pop... Tal vez no puede ser algo latino y lo entiendo, pero algo tipo pop sí. Cuando me sacan de mi zona de confort me siento desnudo, te lo juro.

¿Por qué tienes tan claro que va a ser Noelia la que gane?

Con esto no quiero decir que algunos no sean buenos, pero Noelia tiene una voz que a mí me gusta mucho. Es una tía profesional, domina el pop, el flamenco, la música latina... Tiene un gran potencial. Siento que para Eurovisión se necesita a una chica con mucha versatilidad.

Mimi fue la primera expulsada de OT y goza ahora mismo de un gran éxito. ¿Qué vas a hacer tú para intentarlo?

Yo quiero trabajar mucho. Quiero buscar oportunidades y hablar con productores. Hasta la mínima oportunidad pienso aprovecharla al máximo, no puedo dejarlo pasar. Mimi es un gran ejemplo y su visita me dio mucha fuerza. OT no es llegar a la final, OT es esto. Estoy súper feliz.

¿Has notado que con el paso de las días hay más rivalidad entre los concursantes?

Para nada. Ahí dentro hay un rollo increíble. Yo antes de entrar pensaba si encajaría con tantas personas que tienen una cultura tan diferente a la mía. Aunque tengo muchos amigos españoles y me llevo fenomenal con ellos. Pero no, ha sido genial y no me quejo de ninguno. Me han tratado muy bien y yo a ellos también.

Habéis entrado en OT tras el gran fenómeno de OT 2017 y las expectativas estaban muy altas. ¿Os preocupaba la audiencia que estaba haciendo el programa? ¿Hablabais de esto en la Academia?

Nada, es que no sabíamos nada. Anoche, cuando me quitaron el micro para irme de la Academia, lo primero que le pregunté a una chica de protocolo fue cómo iba el programa. Me dijo que iba todo bien y luego cogí mi móvil y vi toda la locura. Hay gente que dice cosas negativas, pero yo paso y ya está. Pero va muy bien y yo estoy muy feliz.

¿Estás preparado para afrontar las críticas y el odio que también mueve las redes sociales?

Me estoy preparando, porque no he leído todo, he leído solo dos cosillas. Buenas un montón, pero las malas intento pasar de ellas y ya está. No le puedes caer bien a todo el mundo.

La gala de ayer recibió muchas críticas por los problemas de sonido que se repitieron durante toda la noche. ¿Se notó esto en plató?

Yo me he escuchado fenomenal. Te hacen muchísimas pruebas antes y se encargan de que sea perfecto porque es en directo. Lo marcan y lo miden todo y yo me sentí bien. Mis nervios ya son otra cosa. En la actuación de Marta, sí se le bajó un poco el micro, pero una pequeña excepción. Nada puede ser perfecto pero yo creo que fue muy bien.

Has sido criticado por realizar algunos comentarios machistas en la Academia. ¿Te gustaría aclarar algo?

Ahora que he salido y me ha comentado mi familia, entiendo que pudo haberse visto como un comentario machista. No lo hice con esa intención. Yo soy responsable de lo que digo, pero la gente tiene que ser responsable también de lo que interpreta. No se puede valorar cogiendo solo dos palabras, hay una conversación entera. Pero no me voy a enrollar por eso. Yo solo hice una broma.

Y que yo soy gay, ¿cómo voy a ser machista? ¿En qué cabeza cabe eso? Un día me preguntó Sabela que si soy gay, por qué compongo siempre canciones para las mujeres. Y yo le dije que la mujer me parece lo más preciado que tiene el mundo. Yo vengo de una mujer. ¿Por qué de esto no hablan? Son cosas delicadas y cada uno tiene un punto de vista diferente. Yo también tengo una forma de ser particular, voy muy metido en un personaje e intento ser chistoso y habrá gente a la que no le haré gracia. Tengo también un idioma y un acento distinto y hay gente a la que le habrá costado entenderlo.

¿Con qué canción te ha quedado la espinita de no poder cantarla en OT?

Calypso de Luis Fonsi, porque la tengo entre ceja y ceja y Estamos Bien, de Bad Bunny. Me encanta y es de mis artistas favoritos.

¿Y con quién te hubiera gustado hacer un dueto?

Me hubiera gustado con África y tenemos que hacerlo aunque sea en casa y grabarlo para subirlo a Youtube. Y con Dave también, que tiene un arte increíble y me ha enseñado unas cosas de Andalucía que me tiene enamorado. Me encantaría ir allí y tenemos que hacer cosas juntos.

¿Te han parecido justas las nominaciones de esta semana?

El jurado sabe lo que hace. Hay un factor luego de compañerismo que te preguntas por qué han nominado a uno u a otro. Pero ellos son los profesionales y yo hablo desde el cariño. Todos son ya mi familia. Las dos nominaciones de esta semana me duelen, se va uno de los dos y a los dos los quiero muchísimo.

¿Quién crees que será expulsado?

No lo sé, está muy difícil y lo voy a pasar mal viendo la gala.

El público ya ha relacionado a algunos concursantes. ¿Se ve lo mismo desde dentro?

No, no, ninguna de momento.

¿De momento?

De momento, sí. Porque hay que estar también tres meses ahí dentro... No lo sé.

¿Ahora te centrarás en la música o recuperarás tu trabajo como carnicero?

No, no. Voy a seguir con la música porque esto es lo mío. Siempre he tenido la ilusión y no puedo desaprovechar esta oportunidad.

