Joaquín Prat y Patricia Pardo, devastados en la despedida de Ana Rosa: se va para luchar contra un cáncer de mama

Joaquín Prat y Patricia Pardo han vivido la que es, con toda seguridad, su mañana más difícil en las mañanas de Telecinco. Ana Rosa Quintana ha anunciado este martes que tiene cáncer de mama y debe apartarse temporalmente de la televisión.

Ana Rosa lo ha explicado a la audiencia al comienzo del programa. Después, ha dado paso a sus compañeros y Patricia Pardo se ha mostrado completamente hundida ante las cámaras del programa.

"Has dicho que eres consciente del amor que tienes. Yo creo que no lo eres y me gustaría acercarme a ti", ha pedido Pardo entre lágrimas. En ese momento, Quintana se ha acercado para abrazar a su compañera. Acto seguido, la presentadora ha rodeado la mesa de actualidad para despedirse de los colaboradores -Eduardo Inda, María Claver, entre otros- y luego ha abrazado a Joaquín Prat. "Estoy sanísima... salvo esto...", ha bromeado. "Estoy tranquila. Ya no puedo hacer nada, solo cuidarme, veros todos los días, mandar mensajitos y putearos a todos", ha dicho tirando de humor. Luego, Ana Rosa ha salido definitivamente del plató y sus compañeros se han hecho cargo del programa.

Joaquín Prat despide a Ana Rosa: "¡Vuelve pronto!"

"Eres el eslabón más fuerte de la cadena", ha comentado Joaquín. "¡Vuelve pronto!", ha añadido su compañero y amigo. "Me gustaría decir que ella nos ha transmitido el mayor valor que puede tener una persona, que es la perseverancia", ha apuntado Pardo, ya sin Ana Rosa en plató. "Aquí vamos a seguir", ha añadido. "Qué remedio. Aquí estaremos para hacerles las mañanas más amenas", ha explicado Prat. "Va a ser un día complicado. No somos actores, somos personas", ha terminado Pardo antes de dar paso definitivamente a los temas habituales del programa.

