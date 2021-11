Piden la expulsión de Verónica Forqué por lo que hizo el último programa de 'Masterchef': "¡No soy gilipollas!"

Verónica Forqué va a una discusión por cada prueba de exteriores. Cuando cocina fuera del plató de Masterchef, la actriz pierde los papeles y la lía con constantes broncas fuera de tono. Sus compañeros, armados de paciencia, intentan que se calme sin mucho éxito, mientras que el programa hace la vista gorda.

Este lunes, Forqué batalló con Belén López. "¿Te quieres callar?", dijo a su compañera cuando intentaba corregirle un fallo con la receta del cocinado que tenían que realizar en el parque del Retiro de Madrid. "Eres muy prepotente", insistió la 'chica Almodóvar'.

Lea también: Verónica Forqué ('Masterchef Celebrity'): "He perdido los papeles muchas veces, me voy a ir de España"

"Te crees que eres la ama", añadió después, mientras López intentaba mantener la calma con una respiración profunda que llegó a oídos de la veterana artista. "¿Por qué resoplas? No resoples que es de muy mala educación, pareces Victoria Abril o Terelu", espetó.

La cosa no quedó ahí. Belén López volvió a hacer una indicación a Forqué con unos ingredientes que quería tirar a la basura. "¡Cuidado con eso, no lo vayas a tirar!". Forqué, como era de esperar, no se lo tomó nada bien. "Belén, por favor, ¡no soy gilipollas! No lo voy a tirar, tira tú algo y déjame en paz", contestó mientras Belén y el resto de compañeros le pedían que se tranquilizase. "No, cálmate tú que estás todo el tiempo diciendo lo que tengo que hacer".

Lea también: 'Masterchef Celebrity': Verónica Forqué vuelve a perder los papeles y Bustamante saca su lado más bronco en un fuerte enganchón

Piden la expulsión de Verónica Forqué de 'Masterchef'

Esta actitud viene aparejada con la desastrosa primera prueba del programa, cuando presentó un simple boniato con forma de letras que escribían "Samanta". El bajo nivel culinario que demostró la actriz, unido a las broncas que protagoniza constantemente, provocaron que los espectadores reclamasen su expulsión a través de las redes sociales.

- ¿Lo mejor del partido?

- Belén, el chocolate de Belén

- ¿Lo menos bueno?

- Belén, que tiene muy mala...

- ¿El arbitro?

- No está#MCCelebrity pic.twitter.com/qI585EHkXM — MasterChef (@MasterChef_es) November 1, 2021

Yo viendo que verónica forque se salva otra semana más #MCCelebrity pic.twitter.com/UXhw5Pojsi — Daniel (@DanielCapitas81) November 1, 2021

Otro lunes más viendo #MCCelebrity sin entender cómo Verónica Forqué sigue ahí #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/ym3u6PtX3r — Sergiotg_06 (@Sergiotg0) November 1, 2021

No se hasta que programa tienen pactado a Verónica Forque, pero lo que ha hecho hoy es para expulsarla. #MasterChefCelebrity — Jorge Laguia (@patillacas) November 1, 2021

Lo de Verónica Forqué ya se esta viendo muy forzado por MasterChef. Esta ahí para generar esta interacción por parte del espectador, porque realmente es insoportable y ha hecho platos muy malos #MCCelebrity — Javmir Hernández ???? (@JavmirH) November 1, 2021