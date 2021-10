La sorprendente confesión personal de José Yélamo en 'La Sexta Noche': "No merezco vivir para mucha gente"

La mítica película Ghost llega en forma de musical al teatro EDP Gran Vía de Madrid con David Bustamante como protagonista. El cantante ha acudido este sábado, 30 de octubre, al plató de La Sexta Noche para hablar sobre ello. Este hecho ha provocado una inesperada confesión de José Yélamo.

"Voy a hacer una confesión de entrada: no he visto Ghost. Pero tampoco Dirty Dancing, ni Pretty Woman. Creo que no merezco seguir viviendo para mucha gente", bromeaba José Yélamo al inicio de la entrevista.

David Bustamante se estrena como actor en el teatro y Yélamo hace una confesión personal

David Bustamante, por su parte, ha animado al presentador del espacio de La Sexta: "No pasa nada, al contrario, así puedes empezar viendo el musical", defiende el artista que se estrena en su faceta como actor.

"Es que te lo quería preguntar porque alguien como yo, que no ha visto la peli, ¿puede ir a ver el musical?", insistía Yélamo. "Es muy fácil porque es una historia de amor súper bonita, vas a entenderlo todo. Nos adaptamos bastante a la historia del cine y creo que sería un buen comienzo", ha asegurado Bustamante.

