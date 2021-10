Emma García da la cara por Terelu tras el último ataque de Kiko Hernández: "Me parece cruel"

Tras unos días alejado de la televisión, Kiko Hernández ha reaparecido en Sálvame y lo ha hecho opinando sobre Terelu Campos y el enfrentamiento mediático que mantiene con su hermana, Carmen Borrego. El colaborador se mostró muy crítico con la hija mayor de María Teresa.

"No sé qué pintaba Terelu en el funeral de Begoña (dueña del bingo Las Vegas y amiga en común de los colaboradores) porque Begoña no la podía ni ver, no la soportaba, su familia ni la conoce", aseguró Kiko Hernández.

Este sábado, Emma García y los colaboradores de Viva la vida repasaron las declaraciones del colaborador de Sálvame y comentaron la actitud de Carmen Borrego, que lejos de salir en defensa de su hermana, se mantenía callada y se abrazaba con su compañero.

Emma García da la cara por Terelu Campos y arremete contra Kiko Hernández

Tras ver las imágenes, Terelu no ha podido evitar romperse y sus compañeros le han intentado animar. "Ha sido muy ruin lo que ha hecho, ha sido muy cruel, eso no se hace. A mí no me une ninguna amistad con Terelu pero tengo que decir que yo estuve en el funeral y vi cómo el marido de Begoña se fundía en un abrazo con Terelu", le ha dicho Pilar Vidal.

Emma, por su parte, también ha dado la cara por la mayor de las Campos: "Me da mucha rabia que no contestes porque tienes toda la razón. Es un tema muy triste y no se debería jugar con eso. Y Terelu, teniendo toda la razón, se calla. "Me parece tan cruel que se digan esas cosas", sentenciaba la presentadora.