Bustamante pide perdón por sus polémicas palabras sobre el feminismo: "Lo confundí con hembrismo"

Hace unas semanas, David Bustamante levantó una polémica con sus palabras acerca del feminismo. En una entrevista en la Cadena Ser, el cantante defendía que "lo mejor que se ha hecho en esta vida es la mujer", añadiendo que "también hay que proteger a los hombres".

Este sábado, José Yélamo recibió al cantante en La Sexta Noche y hablaron sobre dichas declaraciones. "Te voy a recordar algún charco en el que te has metido, porque quiero preguntar por ello y debo preguntar por ello. ¿Qué querías decir?", le dijo el presentador.

Bustamante pide perdón por lo que dijo sobre el feminismo

"Se me puede entender", consideró Bustamante. "Confundí feminista con hembrista. Lógicamente, eso fue un error mío", reconoció. "Pero se nota la intención. Yo creo que tenemos que cuidarnos los unos a los otros, nos hacemos mejores", matizó Bustamante.

"No me gustan los jaleos, no me gusta polemizar, y lo hice con la mejor de las intenciones para quitarle hierro al asunto... y me salió mal", agregó el artista. Eso sí, el entrevistado lamentó que la polémica a su alrededor creció porque "desgraciadamente hay muchos con el hacha en alto que están deseando que te equivoques". Dicho esto, Bustamante pidió perdón: "Pido disculpas a quien ofendí y, desde luego, saben perfectamente cuál es mi postura".

