Alba Carrillo da la espantada en el 'Deluxe' y Jorge Javier la sentencia: "Está cruzando varias líneas rojas"

Este sábado, 30 de octubre, Lucía Pariente ha acudido al plató del Deluxe para someterse al polígrafo. En medio de se entrevista, Alba Carrillo, que había confirmado su presencia en plató, decidió abandonar Telecinco y dar plantón al programa. Un acto que no le ha hecho ni pizca de gracia al presentador del espacio, Jorge Javier Vázquez.

Según la modelo, la decisión del programa de Telecinco de sentarla junto a su madre en la entrevista no estaba pactado en su contrato: "Yo no he dicho que fuera a estar. No quiero que me hagan estas encerronas".

Esa versión ha sido desmentida por la directora de Sábado Deluxe, Patricia González, que ha explicado que estaba cerrado que Alba estuviera en plató mientras su madre se sometía al polígrafo de Conchita: "Alba dijo ayer que iba a estar en el polígrafo de su madre". Una versión que también ha defendido Belén Esteban.

'Sábado Deluxe' prescinde de Alba Carrillo tras su plantón en directo

"Se está equivocando. Es un error enorme de Alba, que hace unos meses había conseguido remontar esa imagen de conflictividad que siempre transmite", ha señalado Kiko Matamoros, mientras que Jorge Javier intentaba localizar a Alba Carrillo por los pasillos de Telecinco sin éxito.

"Alba está entrando en unos derroteros muy complicados, no solo aquí, sino en La casa de los secretos. Está cruzando varias líneas rojas hasta que un día alguien le diga hasta aquí y esté una temporada fuera", ha señalado Jorge Javier para comunicar, minutos después, que la dirección del programa había tomado la determinación "de que tampoco participe en el bloque de Secret Story".

