'El juego del calamar' aterriza en 'Zapeando': Cristina Pedroche se convierte en la famosa muñeca de la serie

Este viernes, 29 de octubre, el furor por El juego del calamar, la exitosa serie coreana de Netflix, se ha colado en el plató de Zapeando por la temática de Halloween. Cristina Pedroche ha sorprendido a los espectadores con el disfraz de la siniestra muñeca de la ficción.

"¿Tú, Cristina, vas de muñeca simpática?", le ha preguntado Dani Mateo a la cómica. "Yo he elegido a la muñeca asesina. Me parezco o no?", respondía Pedroche. "Te pareces una barbaridad", comentaban los zapeadores. "Que comience el juego", bromeaba ella.

Lea también: "A mí me come bastante a menudo": la confesión más pícara de Cristina Pedroche sobre Dabiz Muñoz

Del 'Juego del calamar' al 'Resplandor': Todos los disfraces de Halloween de Zapeando

Pero la mujer de Dabiz Muñoz no ha sido la única en disfrazarse en el programa de La Sexta. Dani Mateo ha aparecido como un terrorífico e hirsuto hombre lobo, y ha bromeado sobre su particular look: "Así no necesitaría ir a Turquía".

Lea también: César Carballo se enzarza con Quique Peinado en una tensa bronca: "¿Te molesta? Cierra la puerta al salir"

Por su parte, Miki Nadal se convertía en el inquietante abuelo de la familia Monster, mientras que María Gómez es una de las gemelas de El Resplandor. Valeria Ros aparecía convertida en la mortífera Poison Ivy. La maquilladora Nuria Adraos ha convertido en directo en el plató de Zapeando a Santi Alverú en un personaje de Batman. Los disfraces elegidos no pasaron desapercibidos por los espectadores.

Grande @CristiPedroche homenajedo a Chiquilicuatre con su disfraz. #zapeando1968 pic.twitter.com/DJ802AtBoA — Miguel Martin ???????? (@M1GU3L_82) October 29, 2021

Entidades Cristina Pedroche Navas Presentadora Presentadora