Una comensal de 'First Dates' intenta ligar con Lidia Torrent: "Me pone nerviosa porque está tremenda"

Raquel llegaba a First Dates en busca de una chica que le robe el corazón y antes de encontrarse con Rosa, se ha puesto nerviosa en la conversación con Lidia Torrent. La joven valenciana no podía quitarle la vista de encima a la camarera del popular restaurante de Cuatro.

"Eres muy guapa", le dijo Raquel a Lidia Torrent con Matías Roure como testigo en la barra del restaurante. "Hacen linda pareja", apuntaba el camarero del programa de citas provocando un "¡oye, ojo!" de su compañera.

"Me está poniendo nerviosa porque Lidia está tremenda, es espectacular, sus labios, ese cuerpo... no sabes por donde mirarla", afirmó la valenciana, añadiendo posteriormente que le gustaban las mujeres como la camarera: "Me quedaría todo el día mirándola".

Una comensal de 'First Dates' intenta ligar con Lidia Torrent

Minutos después, Raquel supo que iba a cenar con Rosa, una joven de 25 años que entraba explicando en qué se fija la gente cuando llega a un sitio: "Yo entro y miran a Juana y a Manola. Juana pesa un kilo y Manola un kilo y medio, ¿cómo no las van a mirar? Soy dos tetas, es una realidad, luego un poco más, pero al principio, dos tetas".

Durante la cena la conexión de Rosa y Raquel fue subiendo grados, llegando a decir claramente Raquel que "si quieres que nos enrollemos nos enrollamos, luego veremos...". "Sabiendo que no es algo serio te doy una segunda cita, nos vemos... pim, pam, pum, bocadillo de atún", reflexionó Rosa tras la propuesta de Raquel.