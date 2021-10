Marta López se defiende y desmiente a José María Franco: "Nunca me ha gustado Antonio David Flores"

Este viernes, Antonio David Flores confirmaba su separación de Olga Moreno en El programa de Ana Rosa. En medio de esta noticia ha reaparecido José María Franco, exchófer de Rocío Jurado, para sacar a la luz la supuesta infidelidad del padre de Rocío Flores con Marta López, íntima amiga de la ganadora de Supervivientes 2021.

José María Franco ha visitado el plató de Sálvame para reafirmarse en sus declaraciones: "Antonio David dijo de Marta López que tenía buenos muslacos y se movía muy bien. Me contó que había estado con ella, yo no sé si es verdad o mentira, pero fue lo que me dijo".

Además, el que fuera chófer de Rocío Jurado ha destacado que Antonio David le confesó lo que pensaba de la colaboradora de Telecinco: "Me dijo que está buenísima, que la había vuelto loco, que se lo hacía muy bien y que no fue una historia de una noche", insistía.

Marta López desmiente las acusaciones de José María Franco

Marta López, presente en plató, lo ha negado rotundamente: "No he estado con Antonio David. Jamás ha habido nada. No nos hemos dado ni un pico. Nunca me ha tirado los tejos ni me ha gustado. No te voy a consentir que digas todas estas cosas".

La colaboradora, harta, cuenta que ella nunca ha demandado a nadie pero que se está planteando hacer una excepción con José María Franco: "Has llamado al programa a decir que yo he mantenido una relación con este señor y espero que lo puedas demostrar". "Yo no llamé, a mí me llamaron", se defendía Franco.

