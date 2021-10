Del flamenco al pop en 'La Gran Batalla' de 'La Voz': los coaches eligen a los concursantes que pasan a los Asaltos

La octava edición de La Voz, formato que emite Antena 3, vivió este viernes, 29 de octubre, la noche de La Gran Batalla. Tras el fin de las audiciones a ciegas, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Malú y Pablo Alborán han tenido que reducir a la mitad el número de integrantes de sus respectivos equipos.

Cada coach contaba con 14 talents, pero solamente podía quedarse con siete a la hora de seguir adelante en la competición. Para ello los han dividido según sus estilos musicales en grupos de tres y cuatro. De este modo, los concursantes ofrecieron un total de cuatro actuaciones sobre el escenario.

Dentro de un grupo los coaches podían quedarse con cuatro integrantes, con tres, con dos, con uno o con ninguno. Pero para tomar estas difíciles decisiones no estuvieron solos. Los asesores acompañaron a cada coach esta noche, Greeicy Rendón a Alejandro Sanz, David Bisbal a Luis Fonsi, Beret se sentó junto a Malú y Pablo Alborán unió fuerzas con María José Llergo.

Así quedaron los equipos que pasan a los Asaltos

- Equipo Pablo Alborán

El coach malagueño y Llergo, que se ha estrenado como asesora de La Voz por primera vez, han seleccionado a Julio, Irene, Marina y a las cuatros cantantes femeninas que interpretaron Bang, Bang: Yamile Wilson, Inés Manzano, Toyemy, Marya Torregrosa.

- Equipo Luis Fonsi

Los cantantes que irán a los Asaltos en el equipo de Luis Fonsi y David Bisbal son Ángel Valera, Daniel Gómez, Carlos Ángel Valdés y Tosh Ebenezer, que han cantado juntos uno de los temas de la noche, y al que se han unido Ainhoa, Óscar y Diana.

- Equipo Alejandro Sanz

Carlos Galí, Karina Pasian, Alice Reay y Miguel Moreno unieron sus voces y realizaron una impresionante versión del tema Almost is never enough de Ariana Grande. Tras esta interpretación, el coach decidió quedarse con las cuatro voces y ha completado su formación con Mara Cruz, Beli y Fran Valenzuela.

- Equipo Malú

Malú fue la última en elegir y ha optado por las cuatro voces del equipo con acento más flamenco: David Bastidas, Jesús Peguero, Ezequiel Montoya y Tomasa Peña. También se quedó con una voz muy versátil, la de Besay, y a dos mujeres con mucha personalidad y recorrido: Laura y Viku.

'La Voz' cambia de día al sábado

Durante la Gran Batalla de La Voz, Eva González ha anunciado que el programa cambia de día. En lugar del viernes, a partir, de ahora será los sábados hasta el final de esta edición en la que habrá dos programas de Asaltos.

El sábado, día 6 de noviembre, comienza el primer programa de Asaltos en Antena 3. En este programa llegan los robos, el pase directo y la zona roja. Además, el viernes día 5 de noviembre, se estrena la novena temporada de Tu cara me suena "que llega más grande que nunca" con Manel Fuentes al frente.