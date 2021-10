Telemadrid recupera a Francine Gálvez para presentar 'Madrid Directo'

Desde el próximo lunes 1 de noviembre Francine Gálvez regresa a Madrid Directo para presentarlo junto a Emilio Pineda. "Estoy que no me lo creo. Como si me hubiera tocado la lotería. Vuelvo a casa aunque no sea Navidad. Y además haciendo lo que más me gusta, que es conocer con cercanía los barrios, gastronomía, cultura en fin, todo lo que hacen mis vecinos de Madrid".

Francine Gálvez, que releva a Adela González, ya formó parte del equipo de Madrid Directo de 1997 a 2000. Fue reportera del programa, donde se encargaba de los temas de cultura. "Yo venía de TVE de ser presentadora y fue Madrid Directo el programa que me hizo periodista y reportera. En aquella época todos los profesionales queríamos estar en Telemadrid y Madrid Directo sin duda, era el programa de moda. Formábamos una familia y ganamos un Ondas. Estoy orgullosa de formar parte de ese equipo".

Lea también: El Cordobés, el último fichaje de Telemadrid tras incorporar a Bertín Osborne

En aquellos años Madrid se llenaba de famosos. Por la ciudad pasaban todas las estrellas de cine internacionales y era Francine Gálvez la que les entrevistaba para Madrid Directo. "Entrevisté a Madonna y me sorprendió primero el escotazo que llevaba y luego lo educadísima que era, todo lo contrario de la imagen que teníamos de ella. Me hice amiga de John Malcovich y tuve la oportunidad de comprobar cómo Tom Cruise saludaba uno por uno a todos los fans que le esperaban en la calle. Fue una época maravillosa e inolvidable".

Francine Gálvez fue la estrella de 'Mamma mía' con Víctor Sandoval

No es el único programa que Francine Gálvez ha presentado en Telemadrid. Junto a Víctor Sandoval condujo con éxito Mamma mía y Macumba TeVe. La última vez que se asomó a la pantalla de la cadena autonómica fue en 2016 presentando de nuevo junto a Víctor Sandoval, Mamma mia Superkaraoke, programa con el que Telmadrid dio la bienvenida al año nuevo.

Entidades Francine Gálvez

Relacionados Telemadrid también cierra el fichaje de Florentino Fernández tras incorporar a Bertín Osborne a su prime time