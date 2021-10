Josep Pedrerol pierde a uno de los miembros con más trayectoria de su equipo

Josep Pedrerol se queda sin uno de sus colaboradores más veteranos en El Chiringuito. Borja Mazarro ha anunciado su marcha del programa de Mega después de 11 años en el equipo que capitanea el presentador.

"Termino mi etapa como redactor y editor de El Chiringuito tras 11 años. Un viaje maravilloso e inolvidable en mi vida", dice en un mensaje que ha colgado en las redes sociales para comunicarlo. Mazarro era uno de los miembros más importantes del equipo de Pedrerol, además de los que más tiempo llevaban con él, junto a Juanfe Sanz y Diego Plaza.

La cariñosa despedida de Mazarro: "Josep, me cambiaste la vida"

"Nunca olvidaré la oportunidad que me dio Pedrerol cuando aún estaba en la universidad. Gracias de todo corazón, Josep, me cambiaste la vida", dice al conductor de El Chiringuito en unas cariñosas palabras de despedida después de más de una década trabajando juntos, un tiempo marcado por el éxito de un programa que lidera las noches de las cadenas Temáticas.

"He aprendido, me he formado y he crecido como periodista y persona junto a toda esa familia que siempre será la mía. Me llevo compañeros y amigos para siempre, experiencias y recuerdos imborrables, los mejores años de mi vida", escribe Mazarro. "Muchas gracias a todos por haberlo hecho posible. Ahora, a por nuevos retos y aventuras", termina.



