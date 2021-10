"No es alarmar, es informar": las advertencias de Iker Jiménez y Carmen Porter ante el gran apagón

El temido apagón energético anunciado por el Gobierno de Austria está empezando a generar tensión. Horizonte, el programa de Iker Jiménez, hizo un repaso de las medidas que se están anunciando en este país y en otros. Asimismo, enumeró con Carmen Porter y Pablo Fuente las medidas que habría que tomar para resistir a varios días sin energía.

"La oscuridad da miedo", comenzó Iker Jiménez con el plató totalmente a oscuras. "Si se produce un gran apagón las televisiones se irían a negro. ¿Tendríamos generadores suficientes para seguir emitiendo?", se preguntó Carmen Porter.

Lea también: "¿Ustedes están de acuerdo con la censura?": el debate que Iker Jiménez abre con 'El juego del calamar'

"En Austria dan por hecho el gran apagón en cinco años. Y ellos ya se están adelantando haciendo saber a la gente que eso va a pasar", apuntó Porter. "Se van a apagar los semáforos, los ordenadores, los cajeros, los teléfonos, internet, las neveras. ¿Y qué pasa con las máquinas de oxígeno?", se preguntó la periodista. "Esto no lo dicen Carmen e Iker, como si fuésemos el oráculo de nada. Esto lo dice el Ministerio de Defensa de Austria", aseguraba el presentador.

Carmen Porter: "En China ya hay apagones"

"El ejército austriaco 'adivinó' la pandemia", recordó Carmen Porter. "¿Qué pasa en China, porque muchos les culpan?", quiso saber Iker. "Ya está habiendo apagones en algunas aldeas donde los ancianos están recurriendo a las chimeneas", dijo Porter. Ante el aumento del consumo de las fábricas, "en algunas ciudades han tenido que quitar la luz durante unas cuantas horas. O los carteles de anuncios están apagados a la hora de más consumo", advirtió. "¡Qué sensación da eso!".

"Nosotros contamos lo que nos cuentan los expertos", volvió a insistir Iker Jiménez quien, por cierto, fue el primero en hablar de televisión de la peligrosidad del coronavirus, en febrero de 2020, cuando muchos le tacharon de alarmista. "No es cuestión de alarmar, es cuestión de informar", recordó Carmen. "Hay ferreterías donde se han agotado algunas cosas", deslizó. "No es por alarmar". La presentado recordó lo que podría pasar si hubiese un apagón, por ejemplo en los supermercados. "Las cajas no funcionarían, no podrías pagar con tarjeta, habría que tener cash...", indicó. Tampoco habría luz en los supermercados, donde habitualmente "no hay ventanas". "¿Cómo te iluminas dentro de un supermercado? ¿Entras con una vela? ¿Una linterna? ¿Y si se han agotado?", planteó.

Entidades Íker Jimenez Elizari Presentador Presentador Carmen Porter Ucha Presentadora Presentadora