La llamativa ausencia de Esperanza Aguirre en un vídeo de 'Celebrity Bake Off' tiene una explicación

Prime Video ha desvelado el teaser tráiler de Celebrity Bake Off España, la versión del concurso de televisión que busca al mejor pastelero y que contará con 12 rostros muy reconocidos en España. El nuevo programa Amazon Original, adaptación del famoso formato de Love Productions The Great British Bake Off, licenciado por BBC Studios Distribution, y que estará presentado por Paula Vázquez (Fama: ¡a Bailar!, Pekín Express) y Brays Efe (Paquita Salas, Orígenes Secretos), se estrenará en exclusiva en Prime Video en España el próximo mes de diciembre.

En Celebrity Bake Off España concursan 12 concursantes: Chenoa, Andrés Velencoso, Soraya, Adriana Torrebejano, Yolanda Ramos, Pablo Rivero, James Rhodes, Iturralde González, Paula Gonu, Joan Capdevila, Esperanza Aguirre y Esty Quesada se disputarán cada episodio el premio al mejor pastelero amateur del país.

Sin embargo, llama la atención que Esperanza Aguirre sea la única participante que no aparece en el primer teaser que ha hecho público Prime Video. El motivo, según explican a ECOTEUVE.ES, tiene que ver con un problema de agenda que impidió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid rodar el vídeo el día que se grabó.

Bajo la atenta mirada de dos jueces expertos, Clara Villalón (Chef, consultora gastronómica y autora de El Club del Cupcake) y Frédéric Bau (maestro chocolatero, reputado pastelero, director de L'Ecole du Grand Chocolat y autor de Au coeur des saveurs) deberán demostrar que son capaces de alcanzar el nivel establecido por Celebrity Bake off y, en cada programa, el peor de los concursantes tendrá que despedirse de la carpa más famosa de la repostería.

Celebrity Bake Off España está producido en España por Boxfish TV y cuenta con Edi Walter y Mariano Tomiozzo como productores ejecutivos de los 10 episodios de 50 minutos que conforman la producción. El formato se ha adaptado en 35 territorios en todo el mundo incluyendo Italia, Francia, Alemania, Australia y Reino Unido.

