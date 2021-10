Carlos Sobera se queda de piedra en 'First Dates' con la descripción de 'chica ideal' de un participante

First Dates, el programa de citas que presenta Carlos Sobera en Cuatro, recibió este miércoles, 27 de octubre, la visita de Anthony, el creador del tema Estefanía, un remix del grito viral de La isla de las tentaciones.

"Un chico con talento, gustándote la música, siendo Dj... ¿Cómo es posible que en el amor estemos cojos?", quiso saber el presentador. "El amor no es algo que sale de la nada. Hay que buscar una persona que sea adecuada para mi", comenzaba explicando el comensal.

Lea también: El momento 'tierra, trágame' de una comensal de 'First Dates': "¡Ay, alguien se ha matado!"

"Yo busco una chica sencilla, principalmente una carne de peluche", añadía Anthony, mientras dejaba a Carlos Sobera a cuadros y le pedía que explicase el término porque no terminaba de entenderlo.

Anthony, sobre su chica ideal en 'First Dates': "Que sea carne de peluche"

"Es una chica preciosa, blanquita, suavecita... una uva bombón. Una chica bonita, cuerpuda... con un cuerpo que se hace sobrepasar. Como un molde... culona", ha dicho el Dj sobre su chica ideal. "Voy a buscar a tu cita y espero que sea una 'uva bombón'", bromeaba el presentador.

Lea también: Del rechazo inicial, a una segunda cita en 'First Dates': "Le doy unas cuantas vueltas"

Aroa, una chica con mucho "flow", fue la cita de Anthony. "Me comparan con Rosalía porque mezclo el flamenco con cualquier estilo. Tengo la referencia del flamenco desde chiquita", se presentaba la joven a cámara. "No te lo voy a negar, no es mi tipo de mujer físicamente", reconocía el joven pero aún así le ha apetecido cenar con ella.

Youtube Video

Entidades Carlos Sobera Pardo Presentador Presentador