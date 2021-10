Fani y el nuevo grito viral de 'La última tentación' tras la huida de su novio: "¡Christofer, para!"

La primera edición de La isla de las tentaciones tuvo unos indudables protagonistas: Fani y Christofer. Su historia supuso la esencia del programa y el momentazo en el que el chileno corrió por la playa buscando a su pareja al grito de "¡Estefaníaaaaa!" fue un fenómeno viral.

En La última tentación todo apunta a que la historia se repite, pero al revés. Ahora es Fani quien saldrá despavorida en busca de su novio al grito de: "¡Christofer, para!". "Has tenido la oportunidad de tu vida para demostrar a la gente que lo nuestro es verdadero y me la has vuelto a hacer", lamenta Christofer en el avance del próximo programa.

Lea también: Sandra Barneda deja en evidencia a Isaac con una difícil pregunta sobre su relación con Lucía

Tras la marcha de Lucia e Isaac del paraíso por la infidelidad de él, llega el turno de que Mayka y Alejandro, Andrea y Roberto, Christofer y Estefanía, Lester y Patricia y Jesús y Marina vuelvan a verse para debatir sobre todo lo sucedido en las hogueras finales.

Esto sucederá en las hogueras finales de 'La última tentación'

"Ha legado el final", anuncia Sandra Barneda en el avance de Telecinco y se ve a Andrea romperse: "Siento que otra vez me he dejado llevar demasiado". Mayka llega junto a Alejandro y cuando va a saludarle él se niega. "No me has guardado respeto en el momento en el que dices que te tirarías a un tío antes que a otro", le reprocha el viceverso y ella argumenta que él también "ha hecho comentarios".

Lea también: Bela denuncia amenazas de muerte tras enrollarse con Isaac en 'La última tentación': "¡Es un puto juego!"

Andrea y Roberto son los siguientes, y a él se le oye decir: "Se te tendría que caer la cara de vergüenza. Me has vacilado, me has intentado humillar". Ella se levanta y se dirige a la presentadora: "No voy a hablar con esta persona si viene así. Yo no he estado con nadie, Sandra tú lo has visto", alega entre lágrimas. Para continuar con Patry riendo: "La verdad es que me hace gracia", mientras Lester le pide explicaciones, "necesito que me digas si has tenido un tonteo con él". Jesús reconoce que ha "sido un momento muy duro" y Marina le entiende.

Entidades Fani Carbajo Concursante de 'La isla de las tentaciones' y 'La casa fuerte' Concursante de 'La isla de las tentaciones' y 'La casa fuerte' Christofer Guzmán Concursante 'La isla de las tentaciones' y 'La casa fuerte' Concursante 'La isla de las tentaciones' y 'La casa fuerte'