Sandra Barneda deja en evidencia a Isaac con una difícil pregunta sobre su relación con Lucía

Lucía ha roto definitivamente su relación con Isaac en la séptima entrega de La última tentación. La gaditana no se ha creído ni una sola palabra de su ahora expareja y ha decidido marchase sola del reality: "No quieres a nadie más que a ti mismo. Estás retratado".

"En Villa Luna tuve tiempo para pensar y no me reconocía. Entró Bela, me sentí atraído por ella y eso fue la guinda del pastel: pensé que sí me sentía atraído por ella es que realmente no estaba enamorado de ti", intentaba explicar Lobo en la hoguera.

"Es que me da igual. De lo que más me alegro es de que no he perdido mi tiempo con alguien que no merece la pena. Me he echado encima a todo el mundo y ahora me tengo que tragar mi orgullo", reconocía Lucía.

Sandra Barneda deja en evidencia a Isaac con una difícil pregunta

Durante la hoguera de confrontación de la ya expareja, Sandra Barneda intervino la conversación entre los dos para lanzarle una pregunta que puso muy nervioso a Isaac: "¿Cuando empezó tu relación con Lucía?". "Tres o cuatro días... bueno en Madrid", contestaba él con cierta incomodidad en su rostro.

"¿Habías dejado ya a Marina?", insistía la presentadora. "Sí", afirmaba él. "¿Seguro?", preguntaba ella. Isaac se reafirmaba, pero Barneda seguía insistiendo: "¿Estas diciendo la verdad? ¿No había pasado nada antes?". Lobo no sabia que responder y miraba a Lucía esperando que le echase una mano pero la joven no estaba por la labor: "Mentira. Habíamos tenido contacto durante ocho meses y alguna que otra vez tonteamos".

La presentadora volvía a dirigirse a Lobo para saber si realmente solo hubo un tonteo entre ellos y, como él esquivaba su mirada, le dijo: "Isaac, mírame, no mires a Lucía. Te lo estoy preguntando a ti". Al final, sintiéndose acorralado, el joven acababa reconociendo la verdad: que hubo un beso entre ellos cuando coincidieron en Cádiz y que no se lo dijeron a Marina.

Entidades Sandra Barneda Valls Presentadora Presentadora Isaac Torres Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Lucía Sánchez Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3'