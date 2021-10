'Sálvame' ceba con humo una supuesta infidelidad a Anabel Pantoja: cuatro vídeos que no se vieron y otra bomba que no estalla

Una información que recibió Sálvame a última hora hizo saltar por los aires la escaleta que el programa tenía preparada para este miércoles. "Nos obliga a dinamitar todo esto y a movernos de manera rápida", dijo Jorge Javier. "Es de tal calibre, que por temor a que se hagan llamadas para entorpecer, se han requisado los teléfonos de Belén Esteban y Lydia Lozano".

Comenzaba el cebo, uno de los mayores de los últimos tiempos en Sálvame. "Estamos recibiendo vídeos", advertía constantemente el presentador sin explicar quiénes eran los protagonistas de las imágenes.

"He llorado. Se va a liar una... pensaba que podría ser de cualquier persona menos de estos protagonistas. Sobre todo por una persona, a la que yo quiero mucho. Me parece una putada muy gorda", decía Belén Esteban, que acabó destrozada. El hecho de que la colaboradora estuviera tan tocada hizo que muchos, en redes sociales, comenzasen a hablar de Anabel Pantoja, gran amiga de Esteban.

Los vídeos de Omar Sánchez: "Actitud comprometida pero no concluyente"

Los vídeos no terminaban de llegar. En ellos se veía, según Jorge Javier, una "actitud comprometida pero no concluyente". Los espectadores "lo van a ver hoy", prometía Jorge. "Hoy no se vende humo, hoy vendemos castañas", decía el conductor.



Eran las 17.00 y quedaba tiempo por delante, por eso el programa no desvelaba mucho más. Había que rellenar otras tres horas de parrilla, aunque ellos lo explicaban así: "No queremos crear una falsa alarma hasta que tengamos la confirmación. Tenemos pruebas que no son concluyentes. Hay seis vídeos, nos han enviado dos. Son comprometidos, pero no concluyentes", insistía Jorge Javier tras hablar con el director del programa. Al mismo tiempo, el presentador decía que "el vídeo va acompañado de un testimonio que sí es concluyente".

"Hoy lo vamos a resolver, vamos a emitir los vídeos que nos han llegado. Tenemos dos, pero hay seis", repetía constantemente. La tensión iba en aumento, el silencio en el plató se mezclaba con idas y venidas de colaboradores preocupados.

Los cuatro vídeos que 'Sálvame' no emitió: "Piden mucha pasta"

Después de una primera parte tan intensa con un cebo tan potente, el tema descansó hasta última hora del programa. Diez minutos antes de terminar, Sálvame recuperó el asunto y confirmó la identidad de los protagonistas a los que afectaría esa información que manejaba el programa. "Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Según la persona que intenta vender el material, la información es una presunta deslealtad de Omar a su mujer. Hemos recibido dos de esos vídeos. Aunque no son concluyentes, queremos compartir uno tal y como os hemos prometido", decía Jorge Javier, que horas antes había avanzado que el programa "no quería crear falsa alarma". Acto seguido, el presentador lanzó una pregunta. "¿Ha cometido una infidelidad el Negro o hay alguien interesado en destrozar el matrimonio de Anabel que sería falso?"

En las imágenes emitidas solo se ve a Omar hablar con una chica. Nada más. Por eso, la audiencia se sintió de nuevo decepcionada. Es cierto que habían insistido en que solo tenían dos vídeos, pero durante todo el programa jugaron con la idea de recibir los otros cuatro. Además, las imágenes mostradas no eran nada del otro mundo. Kiko Hernández explicó lo que había ocurrido. A él le llegó una información sobre una supuesta infidelidad de Omar a Anabel Pantoja. El informante solo tenía dos vídeos "pero los que tiene mi hermano son demoledores", dijo esa persona a Hernández. Esos dos vídeos acabaron en la redacción de Sálvame, pero no así los restantes. "Por los otros cuatro piden mucha pasta".

