"Me juego una cena con usted": tensión entre Xabier Fortes y Pablo Montesinos

Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP, visitó este martes La noche en 24 Horas. Durante la entrevista que condujo Xabier Fortes, uno de los temas que se puso sobre la mesa fue la renovación del CGPJ.

"Mañana mismo el presidente del Gobierno puede llamar al presidente Casado, si él quiere, y podemos avanzar en la renovación del CGPJ", explicó Montesinos sobre un asunto en el que no se ponen de acuerdo Gobierno y oposición.

"¿Con la ley actual en vigor, con lo que marca la Constitución?", preguntó Fortes. "Bueno, es que el proceso ya está en marcha, lo único que decimos al presidente Sánchez es que, en paralelo, como él mismo dijo en campaña electora... yo no voy a sacar la hemeroteca de Sánchez, es que me voy a sonrojar hasta yo, pero es que en campaña electoral Pedro Sánchez dijo que los jueces tenían que elegir a los jueces", explicó Montesinos.

"Pero me juego una cena con usted"

Fortes se mostró extrañado. "¿Es literal?", preguntó en referencia al comentario que acababa de hacer sobre el presidente del Gobierno. "Lo buscaremos", añadió el presentador. "Si no, pues pido perdón", apuntó Montesino. "Pero me juego una cena con usted. Una taza no, que ya sé que ya no las dan...", comentó sobre el recipiente que ponen a los invitados para que beban agua. "A ver si vuelven a regalar las tazas", ironizó.

El asunto de la taza volvió a salir antes de despedir a Montesinos. "¿Me puedo llevar la taza o no? Porque me dicen que no me la puedo llevar", preguntó el invitado a Fortes, que no supo qué contestar y consultó a su equipo. "Lo que pasa es que si empiezan a pasar tertulianos pidiendo la taza, resulta que no nos quedan. Pero bueno, pediremos una remesa nueva".

