Celia Villalobos: "Los chinos han traído el Covid y ahora nos van a dejar sin cena en Navidad"

Todo es mentira, el programa que presenta Risto Mejide en Cuatro, abordó este martes el problema de la escasez de productos en países como Reino Unido, donde están teniendo verdaderas dificultades. Las ventas se están incrementando un 500% ante la previsión de desabastecimiento de cara a la Navidad.

Daniel Postico, corresponsal de Mediaset en Reino Unido, hizo un trabajo de campo en un supermercado de Londres. Pudo llenar el carrito pero es cierto que no encontró algunos productos como determinadas verduras, productos frescos, patatas, leche... "El problema de fondo es la falta de mano de obra por el Brexit e incrementado por el Covid", explicó el corresponsal, ya que muchos trabajadores han tenido que irse y otros no han podido llegar por la nueva política de inmigración. "Para el día a día no hay problemas, pero para Navidad se ha incrementado las ventas de congelados".

Villalobos: "Los chinos han traído el Covid y ahora nos van a dejar sin cena en Navidad"

Risto lanzó una advertencia a sus colaboradores. "Esto puede ser el futuro. Cuidado que este desabastecimiento nos lo podemos encontrar en Navidad". Celia Villalobos, tertuliana del programa, reconoció que "el problema de los ingleses es diferente, es el Brexit. Los camioneros españoles no pueden entrar... la situación es muy complicada. Los que han votado estarán encabronados con los políticos que los han convencido para que fueran al Brexit", dijo la exministra. "Ahora, que tenemos un problema con los chinos, te lo tengo dicho. Han traído el Covid y ahora nos dejan sin cena en Navidades. Eso sí, yo les tengo mucho cariño". "Ya verás, la que acabas de liar. Ahora tendremos a la embajada de China enviándonos un mensaje", salió del paso Risto Mejide.

En ese momento, Javier Gómez apuntó a un cambio de ciclo internacional . "Se ha dado cuenta que poner la producción fuera de tus fronteras no tenía sentido", dijo. "Fuera de las fronteras no. En un solo país. El problema es que lo pusieron todo en China".

