'Secret Story' hace que todo gire sobre Adara, su tabla de salvación, y los familiares de Julen estallan

Que Adara Molinero se había convertido en la protagonista absoluta de Secret Story acaparando la atención de los espectadores desde el primer día que entró, es algo conocido por todos. Pero el programa sigue potenciando su tirón. La gala de este martes, presentada por Carlos Sobera, volvió a demostrar que el programa pivota absolutamente sobre ella.

Lo curioso es que el contenido de Secret Story estuvo centrado en Adara pero con material ajeno a la casa en la mayor parte de los casos. La vida de la ganadora del último GH VIP sirvió para alimentar una escaleta de un programa que ha perdido piezas tan valiosas en las últimas semanas como Miguel Frigenti o Lucía Pariente.

Por un lado, Adara recibió la llamada de su padre, con quien llevaba dos años sin hablarse después de su aparición en Gran Hermano en medio del culebrón con Gianmarco. Hay que recordar que el Jesús Molinero se posicionó en alguna ocasión cerca de Hugo, la expareja de Adara, cuando ella rompió al comenzar con el italiano. "Es que das una versión de que yo me posicioné y no fue así", dijo el padre de Adara. "Le defendí en un concurso por las razones que tú sabes. Pero yo no dejé de posicionarme de tu lado. Tú fuiste la que cortaste la relación con este tema. Siempre que me has llamado me has tenido".

El mensaje de Rodri y el regreso de Gianmarco: otra vez con Adara bajo el mismo techo

El protagonismo de Adara no se quedó ahí. Secret Story incluyó un mensaje de Rodri Fuertes, su exnovio, para mover un poco más esa trama que se vive de forma paralela al programa de televisión. Rodri ya había participado en el programa hace unas semanas, cuando llamó en directo a Adara para darle ánimos. En aquella ocasión, la concursante explicó que habían roto porque, a pesar de que se querían, cada uno iba a un ritmo distinto.

Adara se lo pensó inicialmente, no sabía si quería leer el mensaje de Rodri o no, pero finalmente accedió. Volvió a mandarle apoyo y ánimos. "Estoy con ella al 200% aunque no me siente en un plató de televisión yo solo quiero que ella tuviese claro que estoy aquí y si estoy aquí es por algo. La veo todos los días y no me olvido ni me olvidaré de ella. Este mensaje si lo podéis poner y si es para ella", decía el texto.

"Sé que él me quiere y yo a él, pero hacen falta más cosas", respondió Adara. "Me gustaría saber si le ha cambiado algo a su forma de pensar a la última conversación que tuvimos", comentó. "No sé si soy masoca o me dejo llevar por el corazón", contestó Adara, que se hizo todo el programa desde el confesionario (perdón, el 'Cubo').

La noche no acabó ahí para Adara. El programa tenía preparado otro movimiento que tenía que ver con Gianmarco, el italiano con quien protagonizó una absoluta historia de amor en GH VIP7. Entró a la casa de Secret Story para dar una sorpresa a Luca, su hermano, pero la visita sirvió para dar (más) protagonismo a Adara, que pudo ver la secuencia de la llegada de Gianmarco sola. Volvían a estar bajo el mismo techo años después. "Madre mía. Le vi en algún plató y tal pero así, hacía un año y pico diría yo que no nos vemos. Me hace gracia. No sé, perdón, creo que son nervios. Me parece surrealista la situación".

El último episodio de Adara en la que noche que fue la auténtica protagonista del programa tuvo que ver con Cristina Porta quien, hasta su llegada, estaba llamada a sucederla en el reality. Ambas mantuvieron un cara a cara en la 'sala de la verdad' donde sacaron sus trapos sucios después de varios días sin hablarse a pesar de que comenzaron siendo amigas.

La familia de Julen estalla: "Nos parece una falta de respeto"

A todo esto, ¿qué pasó con el resto de concursantes? Todos recibieron regalos de sus familiares y pudieron mandar mensajes de agradecimiento bastante emocionados. Pero con Julen fue distinto. Cuando recibió el suyo, apenas hubo tiempo para que dijera nada y el programa se marchó a publicidad. Sus familiares han estallado: "Estamos indignados tanto la familia como los amigos de Julen con lo ocurrido esta noche en el programa. Se ha estado hablando más de medio programa únicamente de un concursante y de su vida de fuera", han dicho a través de un comunicado. "Nos sorprende que ocurra esto en vez de repartir el tiempo entre más concursantes, sobre todo los que están nominados, para que la gente pueda ver cómo les ha ido la semana y poder votar a quien cada uno quiera", continúan. "No entendemos por qué Julen, que encima de estar nominado, es el único que no ha mostrado sus regalos que su familia le ha preparado con mucha ilusión, la cual se ha quedado muy triste". Y terminan: "El programa ha puesto la excusa de la publicidad, lo cual es absurdo, porque podían haber retomado con él y así todos tener las mismas oportunidades. Nos parece una falta de respeto tanto a la familia como a él".

