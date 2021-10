'Succession' es la joya de HBO Max: anuncia su renovación por una cuarta temporada

HBO ha renovado la serie Succession por una cuarta temporada, según anunció hoy Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO.

Creada por Jesse Armstrong, Succession estrenó su tercera temporada de nueve episodios el pasado 18 de octubre, con nuevos episodios cada lunes. Los nuevos episodios están disponibles en HBO Max. El estreno de la tercera temporada de la serie dramática atrajo a más de 1.4 millones de espectadores en todas las plataformas, marcando un nuevo récord y la mejor noche de estreno de cualquier serie de HBO Original desde el lanzamiento de HBO Max.

"Con cada temporada de Succession, Jesse Armstrong ha seguido superando nuestras expectativas más salvajes, acercándonos más al santuario más íntimo de la familia Roy con un ingenio, humanidad y precisión indelebles", dice Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO. "Esta temporada, sin duda, no es una excepción, y no podríamos estar más emocionados por todo lo que nos espera en la próxima temporada".

Succession explora temas de poder y dinámicas familiares a través de los ojos del patriarca Logan Roy (Brian Cox) y sus cuatro hijos adultos, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) y Connor (Alan Ruck). La segunda temporada de la serie ganó un total de siete premios Emmy, incluida mejor serie dramática.

La auténtica guerra civil familiar en la tercera temporada de 'Succession'

La tensión se incrementará cuando la irreconciliable batalla empresarial amenace con causar una auténtica guerra civil en la familia. En esta tercera temporada, Logan lucha por mantener y asegurar alianzas familiares, políticas y financieras después de la emboscada que le tendió su hijo Kendall. Tras la decisión impulsiva de Kendall de exponer los sonoros escándalos de la empresa, a la familia Roy solo le queda observar cómo será su futuro. Las tensiones aumentan a medida que una amarga batalla corporativa amenaza con convertirse en una guerra civil familiar, con la familia Roy transitando la inminente pregunta de quién tomará el control en un mundo post Logan.

El reparto de la tercera temporada incluye a Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Peter Friedman, J. Smith-Cameron, Dagmara Dominczyk, Justine Lupe, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Regresan Arian Moayed, Harriet Walter, James Cromwell, Natalie Gold, Juliana Canfield, Annabelle Dexter-Jones, Zoë Winters y Jeannie Berlin. El reparto adicional incluye a Alexander Skarsgård, Sanaa Lathan, Linda Emond, Jihae, Adrien Brody, Hope Davis y Dasha Nekrasova.

IndieWire ha calificado la serie como "la mejor serie de televisión, una experiencia televisiva singular", mientras que The New York Times dice que es "uno de las series más emocionantes de la televisión", y The Hollywood Reporter escribió que es "mordazmente divertido, uno de los mejores programas de televisión".

Creada por Jesse Armstrong; producidos por Jesse Armstrong, Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy y Will Ferrell. Jesse Armstrong es el showrunner.