Descubierto uno de los misterios de 'OT': la madre de Amelicious puso a dieta a Rosa López

Amelicious, concursante de la novena edición de Masterchef, regresó al programa este lunes pero como invitada para hablar de su nueva vida tras salir del programa que emite TVE. La joven participó en la prueba final y habló con las famosos que participan en la versión Celebrity del formato.

En un momento de la noche, Amelicious se acercó a David Bustamante, cantante y concursante de la primera edición de Operación Triunfo, un formato que está de aniversario por los 20 años que se cumplen desde su estreno en La 1.

La madre de Amelicius puso a dieta a Rosa López en 'OT'

Amelicious desveló entonces que su madre había participado en aquella edición. Hay que recordar que la exaspirante de Masterchef es hija de Blanca Galofré, un dato que ya se desveló cuando ella participaba en el programa. Galofré es una reputada nutricionista de Barcelona especializada en Dietética Energética y Coaching Nutricional. Dirige Homedical, un Centro de Medicina Biológica, y ha escrito varios libros sobre esta temática: Nutrición integrativa para toda la familia: Salud, esbeltez y energía en 40 días, Operación adelgazar: Cómo conseguir el peso ideal comiendo bien mediante El Método 3 o El arte de cuidarse en las 5 estaciones son algunos de ellos.

"Mi madre fue nutricionista en OT. No sé si te acordarás de ella. Le hizo una dieta a Rosa de España que se quedó como un figurín", presumió la exaspirante. Bustamante sí la recordaba. "Que vuelva a mi vida", dijo el cantante. "Aunque iré a verla después de pasar por el restaurante de Jordi [Cruz], no vaya a ser que me lo prohíba".

Rosa López, ganadora de la primera edición de OT, cambió físicamente durante los meses de encierro en el programa de La 1. "Pesaba 110 kilos hace 16 años. En la academia de OT perdí 27", dijo en una entrevista.

