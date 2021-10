La duda que surge con el final de 'Insiders': ¿hay segunda temporada del reality de Netflix?

Netflix estrenó el 21 de octubre Insiders, su primer reality en España. Siete capítulos de un programa que pone a convivir en una 'casa' a un grupo de jóvenes que piensan que están en la fase final de un casting. Creen que no les graban pero, de pronto, reciben la noticia de que las cámaras estaban enchufadas desde el primer día y que todo forma parte de los contenidos del formato. ¡Ojo, no sigas leyendo si no quieres spoilers!

Netflix estrenó todos los episodios de Insiders de golpe. Los siete capítulos están disponibles desde el primer día y los espectadores más rápidos ya han visto su final y saben quién gana.

Nicole se impone en el último programa a Laura, las dos personas que se miden en el cara a cara definitivo después de que otros dos compañeros caigan en la ronda anterior. La primera, por lo tanto, consigue los 100.000 euros que el programa pone en juego. Pero la segunda tiene una misión asignada.

"Insiders no ha terminado. Han tejido un nuevo plan, más complejo y con nuevos aliados", dice Najwa Nimri, la presentadora del reality, mientras habla con alguien a través de un cristal. "A ti te han elegido para ayudar a mantener la coartada con los nuevos concursantes. ¿Recuerdas? Todos juegan desde el primer día. Sin saberlo. Y ya sabes...", dice Najwa. "Si lo cuento, estoy fuera". "Como veas, ya estás dentro", añade la actriz.

¿Hay segunda temporada de 'Insiders' grabada?

¿Qué quiere decir Najwa Nimri con ese comentario? ¿Qué futuro le espera a Laura? ¿Acaso tendrá un papel en la segunda temporada? Todo hace indicar que así será y, teniendo en cuenta el comentario de la presentadora, lo más lógico es que se convierta en una ayudante del equipo, una especie de gancho en contacto con los guionistas del programa.

Álvaro Díaz, jefe de Entretenimiento de Netflix en España, explicó durante la presentación de Insiders en el FesTVal de Vitoria que "hay más de un Insiders grabado". Por lo tanto, sí habrá, al menos, una segunda temporada. El motivo de haber rodado otra entrega no es otro que guardar el efecto sorpresa del programa. Hay que recordar que Insiders aprovecha que los concursantes no conocen el funcionamiento del programa y para eso es necesario no haberlo visto antes en televisión.

