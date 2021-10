Jorge Javier pone el nombre de Ana Rosa Quintana sobre la mesa en el culebrón de Antonio David y aumenta la tensión entre programas

El culebrón sobre la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno y la aparición del nombre de Marta Riesco, la reportera de El programa de AR a la que ahora relacionan con el colaborador, se ha convertido en el contenido principal de los contenidos de Telecinco y está provocando un nuevo conflicto en la conocida como 'guerra de productoras' de la cadena.

Todo comenzó cuando Sálvame especuló con el nombre de una reportera, "M", durante varios días, algo que se trasladó también a otros programas de La fábrica de la tele, como Socialité. Marta Riesco reaccionó este lunes a través e un comunicado que leyó su jefa, Ana Rosa Quintana, en directo. "Los protagonistas no dicen nada, pero de la que sí se habla es de una compañera de este programa, que se llama Marta Riesco", dijo la presentadora.

Jorge Javier involucra a Ana Rosa Quintana en el culebrón

El tema no se ha quedado en un conflicto entre programas y ha ido creciendo hasta convertirse en un asunto que ha involucrado a los presentadores de los dos espacios principales de la cadena. En este sentido, Jorge Javier Vázquez dio un paso decisivo este lunes cuando puso el nombre de Ana Rosa Quintana sobre la mesa en Sálvame de una forma bastante llamativa, teniendo en cuenta que pone en un compromiso a la presentadora de Telecinco.

"De la teorías que se han barajando, ninguna es la verdadera", decía el presentador. "Antonio David jamás quiso que esa noticia saliera o al menos pretendía marcar los tiempos, pero por primera vez se le adelantaron". "No puedo contar cómo se conoce la noticia porque sería desvelar demasiado, pero os voy a dar un dato que, vosotros que sois tan inteligentes, vais a atar cabos", se dirigió a sus colaboradores.

"El miércoles aparece la noticia de que Antonio David y Olga Moreno se separan. Todos intentamos hablar con ellos pero permanecen en silencio. Ni afirman ni desmienten. Pero hay una persona que habitualmente no se moja en estos temas que afirma, el mismo miércoles, que la separación es cierta. Sorprenden la afirmación en ella porque suele ser muy cauta. Esta persona es Ana Rosa Quintana", lanzó el presentador en un giro que sorprende porque supone involucrar a su compañera en el culebrón. "La palabra de Ana Rosa es palabra de Dios porque no suele entrar en estos temas", añadió. "¿Por qué Ana Rosa Quintana confirmó con tanta fuerza la noticia de la separación? porque se lo confirmó Marta Riesco", espetó el presentador, que también especificó que la reportera "no ha pasado nunca información, no ha traicionado a Antonio David, ella únicamente se ha limitado a confirmarlo".



La pelota, ahora, está en el tejado de Ana Rosa Quintana. Su compañero le ha puesto entre la espada y la pared y habrá que ver si confirma la información que dio Jorge Javier por la tarde o, por el contrario, deja que el tema se diluya.

