TV3 retira un gag machista de carácter sexual sobre la reina Letizia y el presentador protesta

TV3 ha retirado antes de emitirse un gag ofensivo de carácter sexual sobre la reina Letizia y la princesa Leonor del espacio de humor Bricoheroes -en un capítulo emitido por Youtube y que el próximo año se prevé emitir también por TDT-, al considerar que era un contenido "no apropiado" para una televisión pública, ha dicho su director, Vicent Sanchis, en declaraciones a la cadena recogidas por Europa Press.

La consejera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, ha dicho en un tuit: "Presentar un gag o un chiste como transgresor e irreverente recurriendo al machismo de toda la vida... en 2021".

Peyu -uno de los presentadores del programa junto a Jair Domínguez- ha lamentado que lo emitido finalmente no es exactamente lo que crearon para el primer capítulo de la tercera temporada: "Tenemos que acatarlo pero no estamos de acuerdo".

Peyu ha explicado el gag: en un contexto de humor negro, dos personas encerradas en un taller juegan a imaginarse que un día serán millonarios y uno dice que "le gustaría que se la chupase Letizia Ortiz", un gag que, según él, TV3 considera que es machista y que una televisión pública no puede emitir.

El cómico ha dicho que es una fantasía de un personaje millonario: "Evidentemente alguien la puede encontrar machista, pero desgraciadamente y precisamente los millonarios que conocemos todos no suelen ser gente de valores demasiado respetables".

En declaraciones a TV3, Sanchis ha subrayado que "no se trata de un caso de censura" sino de debatir qué límites existen para la emisión en una televisión pública, y ha añadido que es un gag que ofende a mucha gente sin necesidad.

Sanchis ha dicho que el gag continuaba con una "nueva broma" en referencia a la hija menor de la reina --que Peyu ha asegurado que desde el primer momento decidieron retirar los propios presentadores--, y ha subrayado que no es por una cuestión institucional con la Familia Real, sino que hubieran actuado igual ante cualquier mujer e hija menor.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, Sanchis ha dicho que el gag tiene "una tirada que algunos pueden considerar machista y misógina, e incluso pedófila", y que eso es una frontera que en una televisión pública no se puede cruzar.

Peyu, en su hilo de tuits, ha recordado que la segunda temporada del programa fue retirada de la reemisión en TV3 tras un expediente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) por publicidad indebida: "Estoy plenamente convencido de que sin la polémica del julio pasado el gag de hoy referente a Letizia Ortiz se hubiese emitido sin problemas, de la misma forma que se han emitido otros gags irreverentes".

"Retirar contenido para evitar problemas legales lo puedo entender, pero no puedo compartir de ninguna manera retirar contenido solo para ahorrarse problemas políticos. No nos había pasado nunca hasta ahora y, en este sentido, quiero agradecer a TV3 que haya sido así", ha añadido el humorista.

Sin embargo, ha criticado que con esta decisión "la censura se produce por el miedo a generar ruido. Ruido que generarán los mismos de siempre y, retirado este gag, encontrarán cualquier otra excusa para exigir que se retire el programa o la dimisión de alguien".

