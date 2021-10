Diez preguntas (con respuesta) sobre HBO Max: así funciona la nueva plataforma de streaming

HBO Max arranca este martes, 26 de octubre el España. Sustituye al anterior servicio a través de una plataforma absolutamente renovada y con un contenido más amplio para competir cara a cara con Netflix, Prime Video, Movistar+ y Disney+.

¿Qué es HBO Max?

HBO Max es una plataforma de streaming propiedad de WarnerMedia, filial de AT&T, igual que el canal HBO, de quien toma su nombre y su catálogo, pero sumando el contenido histórico del gigante Warner Bros y otras producciones de terceros.

¿A qué países llega HBO Max?

HBO Max ya emite en EEUU, desde 2020, y países de América Latina. Este martes, 26 de octubre, arranca en España y los países nórdicos de Europa. En 2022 llegará a Portugal y los países de Europa Central.

¿En qué se diferencia HBO Max de HBO España?

En la práctica, HBO Max sustituye a lo que hasta ahora hemos conocido como HBO España. Los clientes 'antiguos' migrarán a la nueva plataforma, que tendrá más contenido y una apariencia renovada y mejorada.

¿Cómo migrar de HBO España a HBO Max?

El martes, 26 de octubre, arranca HBO Max en España. Los clientes de HBO España recibirán una notificación para que se autentifiquen en la nueva plataforma. "Debería ser una integración fluida", prometió Christina Sulebakk, directiva de la compañía, durante la presentación en Madrid.

¿Cuánto cuesta HBO Max?

HBO Max llega a España con una suscripción de 8,99 euros al mes. También hay disponible un plan anual de 69,99 euros. El servicio sigue estando disponible dentro de la oferta de Vodafone TV.



Con motivo del lanzamiento, HBO Max ha anunciado una oferta sorpresa pero solo para nuevos clientes que permitirá un descuento, para siempre, del 50% a quienes suscriban el plan mensual. De esta forma, pagarán 4,99 euros en vez de 8,99.

¿Qué contenidos ofrece HBO Max?

HBO Max incorpora todo el contenido que ofrecía hasta ahora, pero ampliado. Comprende cinco marcas: HBO, Max Originals, WarnerBros, DC y Cartoon Network. También seguirá apostando por contenidos de terceros, como El cuento de la criada, originalmente de Hulu.

Además de series como Succession, Euphoria o Larry David, HBO Max estrenará próximamente And Just Like That, la secuela de Sexo en Nueva York, o House of The Dragon, precuela de Juego de tronos. También ofrece clásicos como Friends, The O.C., Urgencias, El príncipe de Bel Air, The Big Bang Theory.

¿Habrá series españolas?

HBO Max llega con dos estrenos españoles: la serie Todo lo otro, creada por Abril Zamora, y el documental Dolores, sobre el caso Wanninkhof. Más adelante estrenará Vamos Juan, ¡García!, Sin novedad o Pobre Diablo, primera serie de animación para adultos creada por Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla.

¿Es cierto que tendrá estrenos de cine?

A partir de enero de 2022, HBO Max incluirá en su catálogo las películas de Warner Bros. solo 45 días después de su llegada a las salas de cine. Esto ocurrirá solo con las películas de producción norteamericana, pero no con las españolas.

¿Dónde y cómo ver HBO Max?

HBO Max estará disponible en todos los dispositivos a través de una nueva aplicación. Además de móviles y tabletas, podrá verse a través de una nueva app en televisiones conectadas -Es posible que los más antiguos no sean compatibles- y Play Station y otras semejantes. De momento, no está disponible en Fire Stick TV. HBO Max seguirá formando parte de la oferta de Vodafone TV.

¿Cuántas personas pueden usar HBO Max?

HBO Max permite tres reproducciones de streaming a la vez desde una misma cuenta en dispositivos ilimitados. Podrás crear hasta 5 perfiles y adaptarlos a los más pequeños con un sistema de control parental.