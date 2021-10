La 'guerra de productoras' se reactiva en Telecinco con Marta Riesco y Antonio David: de 'Sálvame' a 'El programa de AR'

La noticia de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno ha abierto un nuevo culebrón corazonero que tiene su réplica televisiva debido a la aparición de un tercer nombre: Marta Riesco. La periodista de El programa de Ana Rosa ha sido relacionada con Flores después de que Sálvame cebase el tema durante la semana pasada hablando de una reportera a la que llamó 'M'.

El nombre de Marta Riesco saltó a los medios y también a los programas de Telecinco. Primero fue Alonso Caparrós quien habló, parece que por error, de "Marta" el jueves pasado. Socialité dio el apellido el fin de semana apoyándose en que era "el nombre al que están apuntando todos los medios de este país".

La tensión ha ido en aumento y, este lunes, Marta Riesco ha contestado desde El programa de Ana Rosa, el espacio en el que trabaja. "Se ha señalado una y otra vez a una mujer como la causante de la ruptura de Olga y Antonio David, hablo de Marta Riesco, reportera de este programa", ha dicho Joaquín Prat antes de anunciar que la reportera iba a hablar.

Lo ha hecho, sí, pero ha sido a través de Ana Rosa Quintana. "Los protagonistas no dicen nada, pero de la que sí se habla es de una compañera de este programa, que se llama Marta Riesco. No quiere entrar y tiene todo el derecho, pero después de este fin de semana quiere que yo lea un comunicado", ha dicho la presentadora, portavoz improvisada de Riesco.

"Llevo 10 años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión, mi trabajo me avala. Todo esto lamentablemente ha quedado en un segundo plano estos últimos días", decía el texto que ha pronunciado Quintana. "Algunos compañeros de profesión me han aludido desde un ámbito privado, quiero recordarles que no soy un personaje público. No quiero entrar en temas personales. Si entro, me acusarán de lo que digo; y si no lo hago, me acusarán de que callo".

"Durante estos días he sufrido una gran presión mediática y acoso permanente, directa o indirectamente se me está señalando en medios de comunicación", continúa el comunicado. "El sueño de mi vida era trabajar en El programa de AR y lo conseguí. Os pido poder seguir realizando mi trabajo en libertad y sin presiones".

La 'guerra de productoras' se reactiva con Marta Riesco

Lo cierto es que este asunto está despertando un nuevo capítulo en la conocida como 'guerra de productoras' de Telecinco. Mientras Sálvame y Socialité, espacios de La fábrica de la tele, especulaban con la presunta relación de Marta (M) y Antonio David, la aludida se defiende en la misma cadena a través de un comunicado leído por su jefa en El programa de AR, un magacín firmado por Unicorn Content. Un culebrón del que, por otra parte, se beneficia Telecinco con contenido en sus dos programas principales.



La relación entre estas dos compañías ha sido tensa siempre, pero especialmente desde marzo, cuando comenzó el documental de Rocío Carrasco. Producido por La fábrica, todos los programas de la compañía se posicionaron del lado de la protagonista de la docuserie. Ana Rosa, que acababa de fichar a Rocío Flores, se desvió en varias ocasiones del argumentario 'oficial' y cuestionó algunos aspectos del relato. Comenzó entonces un intercambio de dardos en el que hasta hubo mensajes de Carrasco y Carlota Corredera a la 'reina de las mañanas'.

La tensión fue tal que Quintana dejó de hablar del documental en su programa. La presentadora quitó importancia a esta decisión y aseguró que no estaba en guerra con sus compañeros. Pero a la hora de explicar por qué decidió eliminar la docuserie de su escaleta soltó un motivo que sonaba a indirecta. "Dejamos de hablar del tema porque hicimos el mejor mes de audiencia en 16 años", espetó Ana Rosa cuando se le preguntó por el asunto. A su juicio, no lo necesitaba para subir su audiencia. ¿Sálvame sí?

Entidades Ana Rosa Quintana Presentadora de televisión Presentadora de televisión Jorge Javier Vázquez Presentador de televisión Presentador de televisión