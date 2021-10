'Salvados' responde a sus 'haters' y anuncia un programa sobre el precio de la luz "en La Secta"

Salvados ha regresado a La Sexta con una nueva temporada presentada por Gonzo. El programa arrancó este domingo (21.25) con una entrega dedicada a la situación en Afganistán dos meses después de la salida de las tropas internacionales tras el avance definitivo de los talibán.

El próximo domingo, Salvados estará enfocado a otro tema bien distinto: la subida del precio de la luz, que lleva meses marcando máximos. Lo curioso del asunto es la forma que ha tenido el programa de promocionarlo.

Lea también: "Pffff": la sorprendente reacción de Pedro Sánchez ante una pregunta personal de Ferreras en La Sexta

El próximo domingo "en La Secta"

Salvados se hace eco de las críticas que ha recibido en redes sociales por no tratar este asunto, especialmente de los comentarios que acusaban al programa de no querer hacerlo para no perjudicar al Gobierno.

En el vídeo, Salvados responde a algunos de esos comentarios vertidos en las redes sociales y anuncia el especial sobre la luz para el próximo domingo "en La Secta", que es como se refieren a este canal los haters de la cadena de Atresmedia.

???? IL PRIGRIMI DI LI LIZ PIRI QUINDI pic.twitter.com/2TajwPU0Bz — Salvados (@salvadostv) October 24, 2021

Entidades Fernado González 'Gonzo' Presentador Presentador