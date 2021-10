Emmy Russ habla de su calvario familiar: "Mi mayor miedo es quedarme totalmente sola"

La reina de los realities en Alemania, Emmy Russ, no ha logrado llegar a la final de Secret Story pero su historia ha sorprendido a todos los espectadores. La joven confesó tras su expulsión de La casa de los secretos que sus padres la abandonaron de niña y tuvo que vivir en un centro de menores.

Este sábado, Russ acudió al Deluxe para hablar en profundidad de su calvario familiar: "Con mi padre ya no tengo relación hace mucho tiempo. A veces era un hombre violento y la convivencia era tensa siempre. Al decir algo que no le gustaba, podía acabar mal, vivía con miedo".

"Con mi madre la relación también es complicada. Ahora mismo no nos hablamos. No he vuelto a saber nada de ella desde que salí del concurso. La verdad es que estoy sola completamente, pero estoy bien. Tengo algún amigo bueno", ha desvelado la exconcursante de Secret Story.

Emmy Russ se sincera como nunca en 'Sábado Deluxe'

Sobre esa soledad quiso hablar más en profundidad y terminó confesándose a Jorge Javier Vázquez: "Mi mayor miedo es quedarme totalmente sola, sin nadie", aseguraba. De su madre afirmaba que "es una persona difícil": "Nunca va a reconocer sus errores ni la culpa de algo".

"Al salir de Secret Story estaba dispuesta a coger un avión e ir a verle a Alemania, pero no fui porque nadie me esperó en plató", ha confesado Russ. "¿Qué planes tienes de futuro?", le ha preguntado Jorge Javier. "Quiero una pareja. Quiero un hombre español, policía. Me gustan porque son muy altos y tienen autoridad. Me gustan los chicos de pelo oscuro y con tatuajes", aseguraba.

