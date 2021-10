Chiqui, de 'GH 10', se estrena como vedette en 'Sábado Deluxe' y sufre una aparatosa caída

Este sábado, 23 de octubre, el Deluxe ha tenido mucha variedad de contenido. Desde la entrevista de Isa Pantoja en la que habló de cómo esta la relación con su hermano, Kiko Rivera, pasando por la guerra entre el clan Campos, hasta el estreno de Chiqui, de GH 10, como vedette.

La exconcursante de Gran Hermano ha aparecido en el programa de Telecinco cantando en playback su propia canción, hasta que Jorge Javier le ha pedido que lo hiciera con la voz en directo, y ella, sin pensarlo, ha repetido una parte de su actuación.

"¿Cuándo te diste cuenta que tenías alma de cabaretera?", le ha preguntado el presentador. "Quien nace artista, es artista. A mí me ha gustado siempre Lina Morgan y, un día dije 'por qué no, yo me veo haciéndolo'. Mi sueño es hacerme mi propia revista y mis propias canciones", ha desvelado Chiqui.

La aparatosa caída de Chiqui en 'Sábado Deluxe'

El programa intervenía la entrevista para volver a poner la canción de la actuación a todo volumen, en ese momento, Alba Carrillo proponía coger en brazos a Chiqui, y Gianmarco Onestini y Sergi Ferré se unían, pero terminaron todos en el suelo.

Afortunadamente la caída quedó solo en un susto y muchas risas entre los colaboradores del Deluxe. "Hija mía pero cuanto pesas. Que barbaridad", le ha dicho Jorge Javier. "Pues tú que crees Jorge, con este culo...", ha respondido ella con una sonrisa.

Chiqui ????#SabadoDeluxe pic.twitter.com/Evce73XfoW — Bên???? (@gerflowers) October 24, 2021

