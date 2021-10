Carmen Borrego desmonta las declaraciones de Terelu Campos: "Yo no tengo por qué mentir"

Terelu Campos ha reconocido en el plató de Viva la vida que se siente "la gran idiota de la familia" y, además, ha asegurado que ella y Gustavo, el chófer de María Teresa, están "codo con codo" cuidando de la veterana periodista. Carmen Borrego, ha aprovechado su presencia en Sábado Deluxe para responder a su hermana.

Tras repasar el vídeo de las declaraciones de Terelu en la tarde del sábado, Borrego ha respondido: "Aquí nadie es el bueno ni el malo. Ya he dicho que nosotras tenemos una conversación pendiente, pero nosotras hablamos cuando tenemos que hablar, no está cortada la comunicación".

"Con las palabras de Terelu, yo percibo que es conocedora realmente de cómo esta tu madre, cómo se siente y que tú estas a por uvas. Algo que yo llevo argumentando un tiempo por la preocupación que trasmite Terelu", le ha dicho María Patiño a la menor de las Campos.

Carmen Borrego desmonta a Terelu Campos en 'Sábado Deluxe'

"A lo mejor no gusta lo que voy a decir, pero no tengo por qué mentir. Terelu a lo que se refiere es que hay un momento que mi madre pasa por una mala situación económica y ella podía ayudarle porque acababa de vender su casa, pero yo en ese momento no la podía ayudar", ha confesado Carmen Borrego.

"Terelu no se refiere ni a salud, ni a que yo no me encargue de mi madre. Por lo tanto no es de enfermedad", ha añadido. "Pero un año entero ayudando económicamente...", ha cuestionado Patiño. "Un año es una manera de hablar", respondía la colaboradora de Sálvame.

"Pero tu hermana dice que ha estado codo con codo con Gustavo", ha apuntado Paloma García Pelayo. "No sé por que dice eso, pero te puedo asegurar que lo que estoy diciendo es la absoluta verdad. Terelu tiene una forma de gestionar las cosas y yo otra. Parece que yo le he dado de lado a mi hermana, y si dice eso, miente", ha defendido Borrego. "Acabas de abrir un melón y se va a liar", ha comentado Jorge Javier Vázquez.

