Jorge Javier pierde los nervios con Marta López en el 'Deluxe': "No se puede ser tan ridícula"

Sábado Deluxe ha abordado la supuesta separación de Olga Moreno y su marido, Antonio David Flores. En medio del debate, Marta López ha salido en defensa de la ganadora de Supervivientes 2021 y Jorge Javier ha criticado sus argumentos tan "simples".

"A mí me cuesta mucho pensar que se vayan a divorciar de verdad. No digo que no haya habido una separación o una crisis pero no lo entiendo", empezaba diciendo Marta López en el programa de Telecinco. "Es que no sois amigas, Marta. Si sale la portada de la revista y no tienes ni puta idea, y sale la exclusiva, le pones un mensaje y te dice 'ya hablaremos' es que no sois amigas", cuestionaba Jorge Javier.

"En la pareja hay un pacto de silencio para ni confirmar ni negar nada de lo que se publique", intervenía Kiko Matamoros para echarle un capote a Marta López. "Pero es que hay una cosa que no entiendo, la amistad no sabe de qué trabajas, la amistad se basa en la confianza y por mucho que yo sea el presentador de Sálvame, si tengo un amigo con una crisis, viene y me dice 'oye que mal lo estoy pasando'".

Jorge Javier pierde los nervios con Marta López en 'Sábado Deluxe'

"A ver la amistad que yo tengo con Olga es de hace poco tiempo", ha reconocido Marta López, que ha añadido: "Pero las intimas amigas de ella tampoco sabían lo que estaba pasando". "Para mí todas las informaciones de infidelidad dibujan un patrón que tiene Antonio David sobre las mujeres con las que se relaciona", reflexionaba Paloma García Pelayo.

"Das por buenos los testimonios de todas las mujeres, pero el de Olga no te vale", ha soltado Marta López. "No te vuelvas loca, Marta", ha interrumpido Jorge Javier. "No escuchas y piensas que todo es atacar a Olga. ¿Alguien ha dicho que Olga ha mentido?", ha apuntado el presentador. "Vale, pues Olga es tonta", ha respondido la colaboradora del 'Deluxe'.

"Es muy difícil hablar con una persona que responde con argumentos tan simplones. ¿Quién ha dicho que Olga es tonta? Nadie está hablando de eso. No se puede ser tan ridícula", ha sentenciado Jorge Javier en el Deluxe.