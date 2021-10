Terelu, muy molesta con la entrevista del chófer de María Teresa: "Esta idiota tiene unos principios"

Esta semana hablaba por primer vez en una revista Gustavo, el chófer de María Teresa Campos. Este sábado, 23 de octubre, Terelu acudió, como es habitual, al plató de Viva la vida y reaccionó a las declaraciones del chófer de su madre. La colaboradora no está muy contenta con la entrevista.

El programa de Telecinco ha repasado las declaraciones del chófer sobre Edmundo Arrocet y Terelu ha respondido: "No voy a hablar de lo que ha dicho Gustavo. Me sigo manteniendo en mi postura, creo que el silencio era lo mejor para no hablar de nada y para proteger a mi madre, pero no puedo decidir lo que hacen los demás, no estoy en las cabezas de los demás".

Lea también: Terelu Campos y Ana María Aldón protagonizan un tenso rifirrafe en 'Viva la vida': "¡No te pongas así!"

"La gente puede pensar que soy una idiota, pero esta idiota tiene unos principios que no se salta, si estoy pidiendo a mis compañeros que no hablan de mi madre porque eso le crea una situación de alteración no voy a hacerlo yo, que no me pidan los que hablan que esté de acuerdo con ellos", ha explicado la hija de Teresa Campos.

Terelu, muy molesta con la entrevista del chófer de María Teresa

Además, la colaboradora confesaba que no sabía que Gustavo iba a hablar: "Yo tengo clarísimo que lo de la entrevista de Gustavo no se me contó porque ellos saben que si me lo hubieran contado yo habría puesto todo de mi mano para que no se hubiera llevado a cabo, yo me enteré cuando ya se había hecho".

Lea también: Terelu se emociona al hablar de María Teresa Campos: "Lo que más me duele es el sufrimiento de mi madre"

Terelu ha detallado como se enteró de la entrevista: "Yo estaba en el funeral de una amiga y recibo una llamada de Gustavo, se la devuelvo y me cuenta que ha dado una entrevista con el consentimiento de mi madre. No tengo problema en decir que estuve alterada cuando hablé con él, pero a la vez digo que Gustavo no es un simple chófer, él quiere a mi madre y mi madre le quiere a él".

Lea también: Alejandra Rubio explota ante un comentario de Diego Arrabal: "Quieres dejar a las mujeres de envidiosas"

La colaboradora de Viva la vida no entiende la postura de su hermana, Carmen Borrego: "En medio de la conversación con Gustavo, estando los dos como fieras, Gustavo me pidió que no le echara la bronca porque ya se la había echado mi hermana esa misma mañana. Pero ella después en su programa dijo que estaba conforme con la entrevista".

Entidades Terelu Campos Presentadora Presentadora María Teresa Campos Presentadora Presentadora