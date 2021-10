Isa Pantoja, cansada, explota contra Kiko Rivera: "Él queda como un rey y a mí me deja como una mierda"

Tras enterrar el hacha de guerra con su madre, Kiko Rivera acusó a su hermana, Isa Pantoja, de "no tener oficio ni beneficio". Ahora le ha tocado a la hija menor de Isabel Pantoja responder a las declaraciones del Dj. Para ello, se ha sentado en el plató del Deluxe este sábado.

Sobre los últimos comentarios de su hermano, Isa Pantoja confiesa estar "cansada" de que le eche cosas en cara: "Estoy harta de que echa la culpa a todo el mundo, la culpa la tienes tú porque se te va. Solo quiere dejarme mal. He sido estúpida por callarme y perdonarle y lo que me frena a contar más cosas es porque tengo la esperanza de arreglar las cosas".

Lea también: Se descubre el motivo del cabreo de Kiko Rivera: Telecinco se negó a pagarle 60.000 euros por ir al 'Deluxe'

Además, la hija menor de Isabel Pantoja no entiende por qué Kiko Rivera le reprocha que hable de su familia cuando él también lo hace: "Yo hablo de mi familia, pero ¿cómo habló él de mi cuando cumplí los 18 años? Pensaba que callarme me iba a beneficiar pero luego maduro, tengo mis valores, no necesito que venga él a juzgarme, que se juzgue él mismo".

Isa Pantoja explota como nunca contra Kiko Rivera en 'Sábado Deluxe'

Según avanzaba la entrevista, 'Isa Pi' se iba mostrando más dolida: "Yo sí siento que he sido una niña deseada por mi madre, estoy harta que todo el rato saque ese tema porque me jode y me duele. No necesito que para quedar él como un rey, me tenga que dejar a mí como una mierda porque no considero que lo sea. No se lo voy a permitir".

Lea también: Isa Pantoja estalla como nunca contra Kiko Rivera: "¡No eres más que nadie y no voy a dejar que me humilles!"

"Yo no necesito que la gente me aplauda y me haga sentir como una reina. Que luego va a casa y le pasa factura todo lo que se habla de mi madre, pero entonces asúmelo y no le eches la culpa a nadie", sentenciaba Isa Pantoja en el plató de Sábado Deluxe.

Entidades Kiko Rivera Isa Pantoja (Chabelita) Hija de Isabel Pantoja Hija de Isabel Pantoja