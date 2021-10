El momento 'tierra, trágame' de una comensal de 'First Dates': "¡Ay, alguien se ha matado!"

En First Dates, el programa de citas que presenta Carlos Sobera, participan todo tipo de personas. Esto da lugar a numerosas situaciones que van de lo curioso a lo divertido, pasando por los 'tierra trágame'. Es en esta última categoría en la que mejor encajaría lo que le sucedió a una de las participantes.

El primer contacto entre Linnet y Carlos, su cita, parecía ir de maravillas. "Cubanos, altos, guapos, lo tienen todo para enamorarse bailando una bachata", aseguraba Matías, camarero del famoso restaurante. Pero ellos se han resistido a ponerse a bailar nada más conocerse.

Tras romper el hielo en la barra, Linnet y Carlos se movían hasta la mesa para cenar y es cuando un grito de la joven hacía que el equipo del programa de Cuatro se echara las manos a la cabeza: "¡Ay, alguien se ha matado!".

El gran susto de una comensal de 'First Dates'

Linnet ha protagonizado un resbalón y, aunque ha conseguido no caerse al suelo, se ha quedado muy avergonzada frente a su cita: "Yo me levanté y el pie me hizo una mala jugada, pero yo sé caminar con tacón", ha querido aclarar la joven.

"Me asustaste, que lo sepas", le ha dicho Carlos Sobera. La situación le dio tanto reparo a Linnet que no ha conseguido soltarse durante la cena y ha estado pensando en cómo hubiera sido el momento si hubiera derramado su copa sobre el presentador o sobre su cita.

