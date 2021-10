Carme Chaparro sufre un accidente antes de entrar en directo: "Mamá, estoy bien, ahora voy al hospital"

Este viernes, 22 de octubre, Los teloneros, el nuevo programa de Cuatro presentado por Miguel Lago y Antonio Castelo ha estado lleno de sorpresas. Entre ellas, la aparición con muletas que ha hecho Carme Chaparro, la nueva copresentadora del espacio.

Cuando la periodista iba a introducir una de las noticias del día, Lago le ha cortado para informar de lo que había pasado minutos antes. "Tenemos una noticia de última hora. Una importante periodista de esta casa se ha partido una rodilla y aún así está haciendo el programa en directo", ha desvelado el humorista.

Castelo ha querido dejar claro que no estaban bromeando: "Esto va totalmente en serio. Carme se acaba de romper la rodilla". Ante lo que Chaparro, tapándose la cara por la vergüenza del momento, ha intentado ponerse en pie, apoyada en una muleta, para demostrar ante todos que, efectivamente, tenía la rodilla vendada.

Carme Chaparro sufre un accidente antes de entrar en directo

"¡No te levantes!", le ha aconsejado Lago, que se ha apresurado en ayudarle a sentarse de nuevo. "Pero ahora ya habéis asustado a mi madre, que no me ha dado tiempo a llamarla", ha lamentado la periodista. "Mamá, estoy bien, ahora voy al hospital", ha aclarado.

Más tarde, la presentadora comunicaba a través de sus redes sociales el diagnostico del médico: "Menisco. Aún no se puede saber hasta dónde. Hay que esperar a que baje la inflamación", y además bromeaba: "Mientras Lago y Castelo no me saquen a bailar, puedo seguir con vosotros. Os espero el lunes en Los teloneros".

Diagnóstico: menisco. Aún no se puede saber hasta dónde. Hay que esperar a que baje la inflamación.



Mientras @SOYMIGUELLAGO y @SrCastelo no me saquen a bailar, puedo seguir con vosotros.



Así que el lunes os espero en @lostelonerostv



A las 13.50 en @cuatro — Carme Chaparro ???? (@CarmeChaparro) October 22, 2021

