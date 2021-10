La inesperada defensa de Carlota Corredera a Alba Carrillo tras su duro comentario sobre Adara: "Te honra"

Después del duro enfrentamiento protagonizado por Alba Carrillo y Elena, la madre de Adara, en el plató de Secret Story, la modelo se ha visto obligada a pedir perdón por un comentario machista que hizo sobre la concursante de La casa de los secretos.

"A ver a quién se tira" fue el desafortunado comentario de Alba Carrillo sobre Adara en la última gala del reality. Una frase que indignó a la audiencia al punto de pedir, a través de las redes sociales, la expulsión disciplinaria de la colaboradora.

La tarde del viernes, Carrillo acudía a Sálvame y se disculpaba por lo ocurrido: "No me gusta mezclar el feminismo con esto, es un comentario desafortunado sea cual sea el género", empezaba diciendo. "Creo que no he sabido defender a mi madre, no lo he hecho bien. No tengo esa capacidad de tener la suficiente templanza para que no me duela lo que me digan, no sé gestionarlo", ha reconocido.

La inesperada defensa de Carlota Corredera a Alba Carillo en 'Sálvame'

Además, la hija de Lucía Pariente explicaba que había decidido dejar de ser defensora en cualquier programa de televisión: "Lo mejor es que no vuelva a defender a nadie, porque son defensas que son una mano al cuello y yo en mi trabajo estoy mejor".

Tras su discurso, Carlota Corredera intervenía: "Con lo que has dicho tú a mí me queda poco que decir. Decir, 'solamente sabes hacer 'edredoning' o a quién te habrás tirado', creo que suele ser una de las armas arrojadizas que se suelen emplear para restarle méritos a las mujeres con éxito o sin éxito".

"Me da rabia que en un momento límite salgan comentarios machistas pero me parece que te honra el haberlo reconocido. Yo llevo trabajando con Alba mucho tiempo, y menos en el vídeo que acabamos de ver que parece que es otra persona, yo sí que creo que has evolucionado y como colaboradora estoy muy contenta de que estés aquí", defendía la presentadora de Sálvame.

"Creo que no hace falta hacer sangre, porque tú tienes recursos, una formación y una capacidad de dialéctica que la tienes que sacar a relucir cuando te llevan al límite", concluía Carlota. Un alegato que la audiencia del programa de Telecinco "no ha entendido" ya que Corredera es una defensora del feminismo.

No entiendo cómo pueden tener a Alba Carrillo en #yoveosalvame y que Carlota la defienda después de todo lo que dijo sobre Elena, Adara y Cristina — Yesenia (@yesimaria) October 22, 2021

Estoy alucinado con la defensa de carlota CORREDERA,la defensora del FEMINISMO al comentario de ayer de alba carrillo y hoy la sigue justificando.... Ante el comentario más machista de todos los tiempos Sobre a QUIEN se va a TIRAR a ADARA para ganar el concurso. Me parece... — nacho echabe (@EchabeNacho) October 22, 2021

