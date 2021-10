La tensa partida de ajedrez entre Risto Mejide y el Rey Enigma en 'Got Talent': quién fue el ganador

Telecinco emitió este viernes, 22 de octubre, una nueva entrega de Got Talent. Una de las audiciones destacadas de la noche fue la de Rey Enigma, un ajedrecista enmascarado, que ofrece 100 euros en las calles de Madrid a quien consiga ganarle una partida de ajedrez. Risto Mejide se atrevió a enfrentarse al participante.

El ajedrecista retó al presentador de Todo es mentira a una partida de ajedrez. Si pierde, Rey Enigma deberá revelar su identidad, su bien más preciado y que nadie (o casi nadie" conoce aún. Nadie ha conseguido ganarle en las más de 60 partidas que ha hecho por la capital madrileña.

"El único trofeo que he ganado en mi vida es de ajedrez, con 15 años", confesaba Risto Mejide. No jugaron en las mismas condiciones, Risto contaba con tres minutos y Rey Enigma con 90 segundos, para hacerlo todo más complicado. Para rematar, el participante lo hizo sin mirar y con una compañera que reproducía en el tablero sus indicaciones.

Risto Mejide o el Rey Enigma: quién fue el ganador de la partida de ajedrez en 'Got Talent'

Tras tres minutos de mucha tensión, el Rey Enigma ha conseguido ganarle la partida a Risto Mejide: "Incluso en tiempos me estaba ganando también. A mí me quedaban 4 segundos y a él 9", ha asegurado el miembro del jurado.

Por su parte, el concursante ha felicitado a Risto Mejide asegurándole que le ha sorprendido su nivel y reconociendo que la partida estuvo reñida. Los tres miembros del jurado le han dado un SÍ al misterioso Rey Enigma y avanza a la siguiente fase del concurso de Telecinco.

