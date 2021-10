Pablo Díaz reaparece por sorpresa en Antena 3 cuatro meses después de ganar el bote de 'Pasapalabra'

Pablo Díaz, uno de los concursantes de Pasapalabra más exitosos, ha reaparecido en Antena 3 por una causa muy especial y de la que, en cierta medida, también es responsable.

Roberto Leal fue reconocido esta semana con el Premios Ondas al mejor presentador por Pasapalabra. El concurso llegó a Antena 3 en 2020 y, desde entonces, se ha convertido en un éxito absoluto. Es líder de su franja y ha impulsado definitivamente el informativo de Vicente Vallés.

Poco tiempo después del estreno de Pasapalabra y el consiguiente debut de Roberto Leal como presentador del concurso, Pablo Díaz llegó al programa. 260 tardes después, el canario logró completar el Rosco y se llevó el bote de 1.828.000 euros.

Pablo Díaz a Roberto Leal: "No hay persona que se lo merezca más"

Pablo Díaz ha reaparecido en Antena 3 para felicitar a Roberto Leal el premio que acaba de conseguir. "No hay persona que se lo merezca más. No solo es un profesional como la copa de un pino, porque no sabéis lo difícil que es presentar Pasapalabra", dijo en Espejo público. "Además, tiene un corazón gigante y podéis dar fe de que tiene una humanidad increíble y hace sentir genial a quien está a su lado", comentó en el programa de las mañanas de Antena 3. "Así que Roberto, de verdad, muchísimas felicidades. Me alegro un montón".

Entidades Roberto Leal Presentador Presentador Pablo Díaz Concursante de Pasapalabra Concursante de Pasapalabra