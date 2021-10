Ramón García sorprende con un revés a Pedro Sánchez: "El tío se iba descojonando"

Ramón García no se ha cortado a la hora de dejar clara su opinión sobre el alza del precio de la luz, que sigue en máximos. Aprovechó un tramo de su programa En compañía (Castilla-La Mancha) para explicar lo que piensa.

"Hoy aquí y en toda España prácticamente hay seis grados menos que ayer a la misma hora. Y he dicho: 'Pues, joer, la manta y bolsa de agua caliente, porque al precio que se está poniendo la luz, vamos a tirar de lo de siempre", dijo.

Lea también: "Vamos a un entierro": Ramón García se lleva un inesperado corte en la llamada del jamón

"Nos va a tocar sacar la manta, la bolsa de agua caliente, bueno cualquier remedio es bueno porque, atención, este año ahorrar en la calefacción es más importante que nunca", apuntó Gloria Santoro, la copresentadora del programa, quien recordó que "vamos a pagar 854 euros más al año por familia".

Ramón García: "Y se iba descojonando el tío"

En ese momento, Ramón García echó más leña al fuego. "Y luego los políticos dicen que todo va fenomenal. Hoy he visto al presidente riéndose de oreja a oreja, en una reunión. Y, además, para hablar de esto", soltó el presentador. "Y se iba descojonando el tío. Y digo yo, pero vamos a ver, 854 euros más y se va riendo. Bueno, claro, él como no paga ahí, lo tiene todo pagado", añadió.

Lea también: Ramón García, hundido por la muerte de Raffaella Carrà: por qué la italiana fue clave en su éxito en TVE

A continuación, en un tono más serio y ya sin ironía, Ramón García aprovechó para mandar otro mensaje. "En fin, esto hay que mirarlo. Que haya un español que me sepa explicar esta subida de la luz. Yo creo que no lo saben explicar ni los políticos. Pero, al final de mes, tacataca Honorato. Esto nos lo van a clavar y esto no nos lo van a devolver", concluyó.

Entidades Ramón García Hernando Presentador Presentador