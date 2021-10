Juan del Val confiesa lo que más le molesta de Nuria Roca: "Me parece desquiciante y muy mal"

Juan del Val y Nuria Roca pusieron sobre la mesa uno de sus 'conflictos' de pareja más habituales. Todo comenzó por un simple comentario de Pablo Motos, cuando hizo referencia al alto volumen de trabajo que últimamente tiene la presentadora.

"Pero duermo bien", comentó Roca. "Joe que si duerme...", espetó Juan del Val, dejando a Nuria Roca con cara de sorpresa. "Parecen Pepa y Avelino", ironizaron las hormigas, en referencia a la serie Escenas de matrimonio.

"Te voy a decir una cosa, porque muchas veces empezamos a discutir medio en broma pero esto tengo que decir y tengo que reconocer que esto me molesta, seguramente sin razón, que me molesta profundamente y de verdad", advirtió Del Val a Roca. "Tu facilidad para el sueño. Desgasta mucho".

"Le da rabia porque él es un ansia viva y no puede relajarse. Y yo me pongo encima de la cama y me duermo 12 minutos y me reseteo", presumió Nuria Roca. En ese momento, Juan del Val terminó de argumentar su posición. "Imagínate que estamos en una discusión o algún tema de tensión laboral. A los 30 segundos de terminar la discusión, se pone y se duerme. Te deja en alto... me parece desquiciante y me parece muy mal", dijo tajante.

Entidades Nuria Roca Presentadora Presentadora Juan del Val Colaborador de televisión, escritor y guionista Colaborador de televisión, escritor y guionista