"¿Ustedes están de acuerdo con la censura?": el debate que Iker Jiménez abre con 'El juego del calamar'

El éxito de El juego del calamar va más allá de Netflix y se ha convertido en objeto de análisis de programas de televisión como Horizonte, el espacio que presentan Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro.

"Todo el mundo está obsesionado. Bueno, una parte del planeta. Es una serie muy extraña que no tiene los condimentos lógicos para ser un éxito. Se ha convertido en algo que trasciende la pantalla", comentó este jueves el presentador. "Es una serie cruda, no es para niños, pero hay un problema con los niños", advirtió antes de explicar algunos detalles de esta ficción de Netflix, la más vista de la historia de la plataforma.

"La sociedad está hiperconectada", reconoció Iker Jiménez. Y es por eso que El juego del calamar hace furor en todos los países. "Esto no ha pasado muchas veces, sorprende hasta a los propios dueños de la industria audiovisual. Y esto viene de Corea del Sur. ¿Por qué una historia tan distinta, de Corea del Sur, nos ha impactado tanto y el contagio vírico es mundial?", se preguntó Iker.

Iker Jiménez: "¿Ustedes están de acuerdo con la censura?"

Las advertencias sobre El juego del calamar, la dureza de las imágenes y el impactante argumento son continuas, especialmente para evitar que los niños vean una serie que ha puesto en alerta a muchos colegios después de comprobar que los más pequeños imitaban los macabros juegos en el recreo.

"¿Ustedes qué creen? Prohibiendo y diciendo que no vayas con el disfraz... eso es censura en el fondo. ¿Ustedes están de acuerdo con la censura?", puso sobre la mesa Iker Jiménez. "¿Es apto porque no es para niños? ¿Y cuántos productos que no son para niños se consumen con niños en esta sociedad?". "Algunos psicólogos están diciendo que de tanto prohibirlo, están creando una ansiedad a los niños para ver la serie. Consiguen el efecto contrario", advirtió Carmen Porter.

